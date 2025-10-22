Франция имеет 3-4 года на подготовку к нападению России — генерал Мандон

Французская армия должна быть готова к тому, что через три-четыре года Россия может продолжить войну в Европе и проверит ее способность реагировать.
Главные тезисы
- Французская армия должна быть готова к нападению России в течение следующих 3-4 лет.
- Российская военная промышленность обладает большими производственными мощностями для поддержания длительных военных усилий.
- Европа имеет все необходимые ресурсы для немедленного перевооружения и обеспечения собственной обороноспособности.
Французская армия должна быть готова к нападению РФ — Мандон
Об этом начальник Генштаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил 22 октября на бюджетных слушаниях комиссии по обороне в Национальной ассамблее.
По его словам, ситуация требует срочной мобилизации, поскольку Москва демонстрирует все большую готовность к агрессивным действиям, в том числе на территории НАТО.
Мы видим, как русские дроны пересекают границы Польши, Румынии, Эстонии, пролетают над Данией. Это значит, что Россия потеряла сдержанность в применении силы и запугивании.
Генерал подчеркнул, что российская промышленность полностью мобилизована для обеспечения продолжительного военного усилия.
В то же время генерал подчеркнул, что у Европы есть все ресурсы, чтобы начать перевооружение немедленно.
