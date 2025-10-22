Франция имеет 3-4 года на подготовку к нападению России — генерал Мандон
Мандон
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Французская армия должна быть готова к тому, что через три-четыре года Россия может продолжить войну в Европе и проверит ее способность реагировать.

Главные тезисы

  • Французская армия должна быть готова к нападению России в течение следующих 3-4 лет.
  • Российская военная промышленность обладает большими производственными мощностями для поддержания длительных военных усилий.
  • Европа имеет все необходимые ресурсы для немедленного перевооружения и обеспечения собственной обороноспособности.

Французская армия должна быть готова к нападению РФ — Мандон

Об этом начальник Генштаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил 22 октября на бюджетных слушаниях комиссии по обороне в Национальной ассамблее.

Сегодня Россия считает, что Европа коллективно слаба. Поэтому первая задача, которую я поставил перед армией, быть готова к шоку через три-четыре года, который может стать испытанием нашей способности реагировать.

По его словам, ситуация требует срочной мобилизации, поскольку Москва демонстрирует все большую готовность к агрессивным действиям, в том числе на территории НАТО.

Мы видим, как русские дроны пересекают границы Польши, Румынии, Эстонии, пролетают над Данией. Это значит, что Россия потеряла сдержанность в применении силы и запугивании.

Генерал подчеркнул, что российская промышленность полностью мобилизована для обеспечения продолжительного военного усилия.

Российская оборонная промышленность в настоящее время имеет гораздо большие производственные мощности, чем европейские страны, особенно в области боеприпасов и военной техники. Они производят очень быстро и имеют опыт трех лет войны. Уровень усилий в промышленности у них такой, что даже после заключения мира он будет продолжать перевооружение еще много лет.

Фабьен Мандон

Фабьен Мандон

Начальник Генштаба вооруженных сил Франции

В то же время генерал подчеркнул, что у Европы есть все ресурсы, чтобы начать перевооружение немедленно.

Есть соотношение один к четырём между населением ЕС и России. У нас более сильная экономика, технологии, промышленность. Россия не может нас испугать, если мы действительно хотим себя защищать. Если наши противники увидят, что мы вкладываем в свою оборону, имеем решительность, они откажутся от агрессии. Но если они почувствуют, что мы не готовы, война может снова прийти на наш континент.

