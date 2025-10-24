Франция готовится к развертыванию своих войск в Украине — когда именно

Французская армия готова к развертыванию своих сил в рамках европейских гарантий безопасности для Украины уже в 2026 году.

Франция готова к развертыванию своих войск в Украине

Об этом начальник Генерального штаба Сухопутных войск Франции Пьер Шиль заявил 23 октября, выступая перед депутатами комиссии по обороне парламента.

Мы будем готовы развернуть войска в рамках гарантий безопасности, если это потребуется, в пользу Украины. Поделиться

Он подчеркнул, что «2026 год пройдет под знаком коалиций» и вспомнил французские учения Orion 26, которые проверят все концепции взаимодействия.

По словам генерала, сухопутные войска Франции готовы одновременно реагировать на три тревоги, среди них — возможное развертывание в Украине.

Параллельно он напомнил о «национальном уровне экстренной готовности», согласно которому около 7 000 солдат готовы отправиться на выполнение задания в течение 12 часов — 5 дней; а также о «первоочередной боевой готовности НАТО», являющейся структурным элементом французской обороны.

Это заявление прозвучало на следующий день после того, как начальник Генштаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон сообщил депутатам, что французская армия должна быть готова к столкновению с Россией через три-четыре года.

Ранее его предшественник в этой должности Тьерри Бюркар предупреждал о серьезности российской угрозы и отмечал, что Россия определила Францию как приоритетную цель и ведет против нее гибридную войну в космосе, в воздухе, на море и в информационном поле.