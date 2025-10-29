Дрони атакували Москву, Крим та різні російські НПЗ — відео

Уночі 29 жовтня в Росії гримить гучна “бавовна” на тлі атаки ударних безпілотників. Активно ворожа ППО працювала над Москвою та окупованим Кримом. Роботу деяких аеропортів обмежили. Окрім того, потужні вибухи лунали на різних російських НПЗ.

“Бавовна” в Росії 29 жовтня — що наразі відомо

Мер Москви Сергій Собянін стверджує про збиття над Москвою та областю щонайменше 7 дронів.

"Росавіація" оголошувала, що в країні-агресорці обмежували прийом та виліт в аеропортах столиці та інших міст.

За словами місцевих мешканців Новоспаського Ульянівської області, вони бачили атаку на російський НПЗ "НС-Ойл".

Спочатку пролунали 5-8 вибухів на околиці Новоспаського близько 00:20 ночі. Також повідомлялося про спалахи і звуки мотора в небі.

Опозиційні російські Телеграм-канали заявляють про “бавовну” в республіці Марій Ел.

Там люди бачили вогняну заграву у селищі міського типу Оршанка. Найімовірніше під удар України потрапив Марійський НПЗ.

Відомо й про атаку на ООО "Ставролен" (Будённовск), що в Ставропольскому Краї.

Що важливо розуміти, підприємство є великим виробником хімічної продукції: зокрема, поліетилену, поліпропілену, бензолу та іншої нафтохімічної продукції.

У Криму заявлябть про влучання в Сімферопольську ТЕЦ. Також відомо про ураження двох нафтобаз у Гвардійському та Сімферополі.