Дроны атаковали Москву, Крым и различные российские НПЗ — видео
Дроны атаковали Москву, Крым и различные российские НПЗ — видео

"Бавовна" в России 29 октября - что известно
Источник:  online.ua

Ночью 29 октября в России гремит громкий "хлопок" на фоне атаки ударных беспилотников. Активно враждебная ПВО работала над Москвой и оккупированным Крымом. Работу некоторых аэропортов ограничили. Кроме того, мощные взрывы раздавались на разных российских НПЗ.

Главные тезисы

  • Минобороны РФ не раскрывает количество дронов, которые этой ночью атаковали страну-агрессорку.
  • Однако вражеское ведомство утверждает, что их ПВО сбила 100 целей.

"Бавовна" в России 29 октября — что известно

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает о сбитии над Москвой и областью не менее 7 дронов.

"Росавиация" объявляла, что в стране-агрессорке ограничивали прием и вылет в аэропортах столицы и других городов.

По словам местных жителей Новоспасской Ульяновской области, они видели атаку на российский НПЗ "НС-Ойл".

Сначала прогремели 5-8 взрывов на окраине Новоспасского около 00:20 ночи. Также сообщалось о вспышках и звуках мотора в небе.

Оппозиционные российские Телеграмм-каналы заявляют о "бавовне" в республике Марий Эл.

Там люди видели огненное зарево в поселке городского типа Оршанка. Скорее всего, под удар Украины попал Марийский НПЗ.

Известно и об атаке на ООО "Ставролен" (Будённовск) в Ставропольском Крае.

Что важно понимать, предприятие является крупным производителем химической продукции: в частности полиэтилена, полипропилена, бензола и другой нефтехимической продукции.

В Крыму заявят о попадании в Симферопольскую ТЭЦ. Также известно о поражении двух нефтебаз в Гвардейском и Симферополе.

