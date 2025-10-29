Дроны атаковали Москву, Крым и различные российские НПЗ — видео

Ночью 29 октября в России гремит громкий "хлопок" на фоне атаки ударных беспилотников. Активно враждебная ПВО работала над Москвой и оккупированным Крымом. Работу некоторых аэропортов ограничили. Кроме того, мощные взрывы раздавались на разных российских НПЗ.
Главные тезисы
- Минобороны РФ не раскрывает количество дронов, которые этой ночью атаковали страну-агрессорку.
- Однако вражеское ведомство утверждает, что их ПВО сбила 100 целей.
"Бавовна" в России 29 октября — что известно
Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает о сбитии над Москвой и областью не менее 7 дронов.
"Росавиация" объявляла, что в стране-агрессорке ограничивали прием и вылет в аэропортах столицы и других городов.
По словам местных жителей Новоспасской Ульяновской области, они видели атаку на российский НПЗ "НС-Ойл".
Сначала прогремели 5-8 взрывов на окраине Новоспасского около 00:20 ночи. Также сообщалось о вспышках и звуках мотора в небе.
Оппозиционные российские Телеграмм-каналы заявляют о "бавовне" в республике Марий Эл.
Там люди видели огненное зарево в поселке городского типа Оршанка. Скорее всего, под удар Украины попал Марийский НПЗ.
Известно и об атаке на ООО "Ставролен" (Будённовск) в Ставропольском Крае.
Что важно понимать, предприятие является крупным производителем химической продукции: в частности полиэтилена, полипропилена, бензола и другой нефтехимической продукции.
В Крыму заявят о попадании в Симферопольскую ТЭЦ. Также известно о поражении двух нефтебаз в Гвардейском и Симферополе.
