Генштаб заявляет о поражении 6 районов сосредоточения армии РФ
Украина
Генштаб заявляет о поражении 6 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских системы российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1344 день полномасштабной войны России против Украины.
  • В течение 28 октября на фронте произошло 148 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 29 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 139 900 (+1 150) человек

  • танков — 11 303 (+4) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 511 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 34 064 (+20) ед.

  • РСЗО — 1 530 (+1) ед.

  • средства ПВО — 1230 (+0) ед.

  • самолетов — 428 (+0) ед.

  • вертолетов — 346 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 75 367 (+313) ед.

  • крылатые ракеты — 3 880 (+0) ед.

  • корабли/катера — 28 (+0) ед.

  • подлодки — 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 65 865 (+79) ед.

  • специальная техника — 3986 (+2) ед.

Вчера противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 113 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 4518 обстрелов, в том числе 86 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4679 дронов-камикадзе.

