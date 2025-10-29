Генштаб заявляет о поражении 6 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских системы российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1344 день полномасштабной войны России против Украины.
- В течение 28 октября на фронте произошло 148 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 29 октября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 139 900 (+1 150) человек
танков — 11 303 (+4) ед.
боевых бронированных машин — 23 511 (+3) ед.
артиллерийских систем — 34 064 (+20) ед.
РСЗО — 1 530 (+1) ед.
средства ПВО — 1230 (+0) ед.
самолетов — 428 (+0) ед.
вертолетов — 346 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 75 367 (+313) ед.
крылатые ракеты — 3 880 (+0) ед.
корабли/катера — 28 (+0) ед.
подлодки — 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 65 865 (+79) ед.
специальная техника — 3986 (+2) ед.
Вчера противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 113 управляемых авиабомб.
Кроме этого, произвел 4518 обстрелов, в том числе 86 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4679 дронов-камикадзе.
