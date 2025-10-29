В России ликвидировали подполковника ОМОНа — это месть за геноцид на Киевщине
Категория
Украина
Дата публикации

В России ликвидировали подполковника ОМОНа — это месть за геноцид на Киевщине

ГУР
Ликвидирован еще один российский военный преступник
Read in English
Читати українською

Утром 29 октября Главное управление разведки Украины официально подтвердило, что на территории страны-агрессоры РФ успешно ликвидировали подполковника российского ОМОНа, причастного к военным преступлениям против мирных украинцев в Киевской области.

Главные тезисы

  • На этот раз речь идет о Мазжерине Вениамине Владимировиче.
  • ГУР показала видео, подтверждающее его ликвидацию.

Ликвидирован еще один российский военный преступник

Как сообщают украинские разведчики, акт мести был совершен еще 25 октября 2025 года.

Так, на территории Кемеровской области России взорвался автомобиль, за рулем которого находился военный преступник — Мазжерин Вениамин Владимирович.

На момент ликвидации ему было 45 лет. Также указано, что подполковник полиции Мазжерин проходил службу в спецподразделении ОМОН "Оберег" управления Росгвардии по Кемеровской области.

Что важно понимать, именно "Оберег" — одно из многих подразделений Росгвардии, причастных к военным преступлениям и геноциду украинского народа в Киевской области, которые были совершены оккупационной армией во время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины в феврале-марте 2022 года.

На основании собранных доказательств и свидетельств очевидцев событий Офис Генерального прокурора открыл против военнослужащих подразделения уголовное производство, в частности, по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Главное управление разведки Украины еще в апреле 2022 года поименно идентифицировало военных преступников из “Оберега” и спланировало меры для мести врагам.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали Москву, Крым и различные российские НПЗ — видео
"Бавовна" в России 29 октября - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб заявляет о поражении 6 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Разведка США узнала о планах Путина в войне против Украины
Путин не отказался от своих целей в Украине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?