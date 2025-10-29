В России ликвидировали подполковника ОМОНа — это месть за геноцид на Киевщине

Утром 29 октября Главное управление разведки Украины официально подтвердило, что на территории страны-агрессоры РФ успешно ликвидировали подполковника российского ОМОНа, причастного к военным преступлениям против мирных украинцев в Киевской области.

Ликвидирован еще один российский военный преступник

Как сообщают украинские разведчики, акт мести был совершен еще 25 октября 2025 года.

Так, на территории Кемеровской области России взорвался автомобиль, за рулем которого находился военный преступник — Мазжерин Вениамин Владимирович.

На момент ликвидации ему было 45 лет. Также указано, что подполковник полиции Мазжерин проходил службу в спецподразделении ОМОН "Оберег" управления Росгвардии по Кемеровской области.

Что важно понимать, именно "Оберег" — одно из многих подразделений Росгвардии, причастных к военным преступлениям и геноциду украинского народа в Киевской области, которые были совершены оккупационной армией во время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины в феврале-марте 2022 года.

На основании собранных доказательств и свидетельств очевидцев событий Офис Генерального прокурора открыл против военнослужащих подразделения уголовное производство, в частности, по фактам нарушения законов и обычаев войны.