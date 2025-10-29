"Это будет сделано". Трамп дал Украине громкое обещание

Американский лидер Дональд Трамп уверяет, что не отказался от намерения завершить войну России против Украины. Он также признался, что этот процесс оказался достаточно сложным.
Главные тезисы
- Трамп всегда считал, что добиться мира в Украине – легкая задача.
- Путин настроен продолжать войну как можно более агрессивно.
Трамп настроен завершить войну
С заявлением на этот счет глава Белого дома выступил во время речи на обеде руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Дональд Трамп публично признал, что российско-украинская война — единственный конфликт, который ему еще не удалось завершить.
По словам американского лидера, долгое время он был убежден, что это самая простая задача, поскольку у него "теплые отношения с Путиным".
Несмотря на все предыдущие неудачи, президент США до сих пор убежден, что война непременно будет завершена, в том числе благодаря его усилиям.
К слову, недавние данные разведки США указывают на то, что Путин настроен продолжать войну, несмотря ни на что.
