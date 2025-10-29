"Это будет сделано". Трамп дал Украине громкое обещание

Американский лидер Дональд Трамп уверяет, что не отказался от намерения завершить войну России против Украины. Он также признался, что этот процесс оказался достаточно сложным.

Трамп настроен завершить войну

С заявлением на этот счет глава Белого дома выступил во время речи на обеде руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Дональд Трамп публично признал, что российско-украинская война — единственный конфликт, который ему еще не удалось завершить.

По словам американского лидера, долгое время он был убежден, что это самая простая задача, поскольку у него "теплые отношения с Путиным".

Мы завершили восемь конфликтов. Единственное, что пока не урегулировано — Россия и Украина, — пожаловался Дональд Трамп. Поделиться

Несмотря на все предыдущие неудачи, президент США до сих пор убежден, что война непременно будет завершена, в том числе благодаря его усилиям.

Я думал, с этим будет самое простое — из-за моих теплых отношений с президентом (российским диктатором Владимиром — ред.) Путиным. Оказалось, не все так просто. Но все равно это будет сделано. Дональд Трамп Президент США

К слову, недавние данные разведки США указывают на то, что Путин настроен продолжать войну, несмотря ни на что.