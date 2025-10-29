Армия РФ нашла слабое место Сил обороны в Покровске
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ нашла слабое место Сил обороны в Покровске

Что известно о ситуации в Покроске
Читати українською
Источник:  DeepState

Согласно данным аналитиков DeepState, российские захватчики продолжают проникать в Покровск, "постепенно поглощая его своим количеством личного состава". Что важно понимать, этот процесс начался еще в июле 2025 года, однако уже сейчас стремительно набирает обороты.

Главные тезисы

  • Аналитики утверждают, что в городе находится "не одна сотня" российских пехотинцев.
  • Противнику удалось сломать логистику в направлении Мирнограда и всей агломерации города.

Именно в июле враг реализовал масштабную диверсионную операцию, после которой начался активный поиск слабых мест в обороне.

Армия РФ традиционно бросала в бой колоссальное количество пехоты, игнорируя собственные потери

Со временем слабое место было найдено — Зверево, Шевченко и район вдоль железной дороги от Котлиного до самого Покровска. Все это время противник использовал и продолжает использовать возможность слабых оборонительных порядков СОУ в южной части города, понимает количественное превосходство пехоты и нехватку нашей, — объясняют аналитики.

Также большой проблемой для Украины стала ложь некоторых командиров бригад ВСУ о реальной ситуации в городе и вокруг него.

DeepState располагает данными о том, что за это время враг успел затащить в город уже не одну сотню пехотинцев. Этот процесс набирает обороты.

Российские оккупанты устраивают засады на любые перемещения, минируют дороги, вступают в бои с тыловыми расчетами.

Хуже всего — враг смог сломать логистику в направлении Мирнограда и всей агломерации города. Кроме засад пехоты, активно работают вражеские дроны, которые мониторят и производят поражения по перемещениям на позиции, провизии и т.д.

