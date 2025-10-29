Армия РФ нашла слабое место Сил обороны в Покровске

Согласно данным аналитиков DeepState, российские захватчики продолжают проникать в Покровск, "постепенно поглощая его своим количеством личного состава". Что важно понимать, этот процесс начался еще в июле 2025 года, однако уже сейчас стремительно набирает обороты.
Главные тезисы
- Аналитики утверждают, что в городе находится "не одна сотня" российских пехотинцев.
- Противнику удалось сломать логистику в направлении Мирнограда и всей агломерации города.
Что известно о ситуации в Покроске
Именно в июле враг реализовал масштабную диверсионную операцию, после которой начался активный поиск слабых мест в обороне.
Армия РФ традиционно бросала в бой колоссальное количество пехоты, игнорируя собственные потери
Также большой проблемой для Украины стала ложь некоторых командиров бригад ВСУ о реальной ситуации в городе и вокруг него.
DeepState располагает данными о том, что за это время враг успел затащить в город уже не одну сотню пехотинцев. Этот процесс набирает обороты.
Российские оккупанты устраивают засады на любые перемещения, минируют дороги, вступают в бои с тыловыми расчетами.
