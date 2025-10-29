Армія РФ знайшла слабке місце Сил оборони в Покровську
Армія РФ знайшла слабке місце Сил оборони в Покровську

армія РФ
Джерело:  DeepState

Згідно з даними аналітиків DeepState, російські загарбники продовжують просочувати до Покровська, “поступово поглинаючи його своєю кількістю особового складу”. Що важливо розуміти, цей процес розпочався ще в липні 2025 року, однак уже зараз стрімко набирає обертів.

Головні тези:

  • Аналітики стверджують, що в місті знаходиться "не одна сотня" російських піхотинців.
  • Противнику вдалося зламати логістику в напрямку Мирнограда та всієї агломерації міста.

Що відомо про ситуацію в Покроську

Саме в липні ворог реалізував масштабну диверсійну операцію, після якої почався активний пошук розірваних місць оборони.

Армія РФ традиційно кидала у бій колосальну кількість піхоти, ігноруючи власні втрати

З часом слабке місце було знайдене — Звірове, Шевченко та район вздовж залізниці від Котлиного до самого Покровська. Весь цей час противник використовував і продовжує використовувати можливість слабких оборонних порядків СОУ в південній частині міста, розуміє кількісну перевагу піхоти та нестачу нашої, — пояснюють аналітики.

Також великою проблемою для України стала брехня від деяких командирів бригад ЗСУ про реальну ситуацію в місті та навколо нього.

DeepState має дані про те, що за цей час ворог встиг затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців. Цей процес набирає обертів.

Російські окупанти влаштовують засідки на будь-які переміщення, мінують дороги, вступають в бої з тиловими розрахунками.

Найгірше з усього — ворог зміг зламати логістику в напрямку Мирнограда та всієї агломерації міста. Окрім засідок піхоти, активно працюють ворожі дрони, які моніторять та здійснюють ураження по переміщеннях на позиції, провізії тощо.

