Армія РФ знайшла слабке місце Сил оборони в Покровську

Згідно з даними аналітиків DeepState, російські загарбники продовжують просочувати до Покровська, “поступово поглинаючи його своєю кількістю особового складу”. Що важливо розуміти, цей процес розпочався ще в липні 2025 року, однак уже зараз стрімко набирає обертів.
Головні тези:
- Аналітики стверджують, що в місті знаходиться "не одна сотня" російських піхотинців.
- Противнику вдалося зламати логістику в напрямку Мирнограда та всієї агломерації міста.
Що відомо про ситуацію в Покроську
Саме в липні ворог реалізував масштабну диверсійну операцію, після якої почався активний пошук розірваних місць оборони.
Армія РФ традиційно кидала у бій колосальну кількість піхоти, ігноруючи власні втрати
Також великою проблемою для України стала брехня від деяких командирів бригад ЗСУ про реальну ситуацію в місті та навколо нього.
DeepState має дані про те, що за цей час ворог встиг затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців. Цей процес набирає обертів.
Російські окупанти влаштовують засідки на будь-які переміщення, мінують дороги, вступають в бої з тиловими розрахунками.
