Пентагон отримав від Трампа наказ негайно розпочати випробування ядерної зброї

Американський лідер Дональд Трамп доручив Міністерству війни США негайно розпочати випробування ядерної зброї "на рівних умовах" з Росією та Китаєм.

Пентагон розпочне нові випробування ядерної зброї

Про це президент США написав у своїй соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп зазначив, що "Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна" та висловив думку, що цього вдалося досягти, зокрема завдяки повному оновленню і реконструкції наявної зброї під час його першого президентського терміну.

Через величезну руйнівну силу я ненавидів це робити, але у мене не було вибору! Росія посідає друге місце, а Китай — третє, але через 5 років він наздожене нас. У зв'язку з випробувальними програмами інших країн я доручив Міністерству війни розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Дональд Трамп Президент США

Американський лідер додав, що цей процес "розпочнеться негайно".

Заява Трампа

Китай вже відреагував на заяви Трампа.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, коментуючи доручення президента США Дональда Трампа Пентагону негайно відновити випробування ядерної зброї, передає кореспондент Укрінформу.

Китай сподівається, що США сумлінно виконуватимуть свої зобов’язання за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань та дотримуватимуться обіцянки щодо мораторію на випробування ядерної зброї. Поширити

За його словами, Пекін вважає, що Вашингтон має реальними діями продемонструвати підтримку міжнародного режиму ядерного роззброєння та нерозповсюдження.