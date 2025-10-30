Пентагон отримав від Трампа наказ негайно розпочати випробування ядерної зброї

Американський лідер Дональд Трамп доручив Міністерству війни США негайно розпочати випробування ядерної зброї "на рівних умовах" з Росією та Китаєм.
Головні тези:
- Дональд Трамп дав наказ Пентагону розпочати випробування ядерної зброї на рівних умовах з Росією та Китаєм.
- Китай відреагував на заяви Трампа, висловивши сподівання на дотримання США зобов'язань за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань.
- Проведення випробувань може вплинути на глобальний стратегічний баланс та стабільність у світі.
Пентагон розпочне нові випробування ядерної зброї
Про це президент США написав у своїй соцмережі Truth Social.
Дональд Трамп зазначив, що "Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна" та висловив думку, що цього вдалося досягти, зокрема завдяки повному оновленню і реконструкції наявної зброї під час його першого президентського терміну.
Американський лідер додав, що цей процес "розпочнеться негайно".
Китай вже відреагував на заяви Трампа.
Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, коментуючи доручення президента США Дональда Трампа Пентагону негайно відновити випробування ядерної зброї, передає кореспондент Укрінформу.
За його словами, Пекін вважає, що Вашингтон має реальними діями продемонструвати підтримку міжнародного режиму ядерного роззброєння та нерозповсюдження.
Дотриманням своїх зобов’язань щодо цього Сполучені Штати сприятимуть підтриманню глобального стратегічного балансу і стабільності.
