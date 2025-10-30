Трамп зустрівся з Сі Цзіньпіном — що обговорювали лідери США та Китаю
Трамп зустрівся з Сі Цзіньпіном — що обговорювали лідери США та Китаю

Джерело:  Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай погодився співпрацювати щодо припинення війни Росії проти України.

Головні тези:

  • Під час зустрічі Трамп та Сі узгодили співпрацю з припинення війни РФ проти України.
  • Президенти США і Китаю досягли торговельної угоди, яка може бути підписана найближчим часом.
  • Обговорено питання торгівлі соєю та мита, пов'язані з фентанілом між двома країнами.

Трамп і Сі Цзіньпін обговорювали війну РФ проти України

Трамп повідомив про це журналістам на борту Air Force One за результатами переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном, які відбулися в Південній Кореї.

Про Україну довго говорили. Ми працюватимемо разом, щоб мати якийсь результат. Ми погодилися, що сторони в глухому куті. Й іноді треба дати їм воювати, мабуть. Божевілля. Але він допоможе нам, і ми спільно працюватимемо по Україні.

На запитання, чи обговорював він з Сі Цзіньпіном питання щодо купівлі російської нафти, Трамп відповів заперечно.

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив свою зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном, заявивши, що вони досягли торговельної угоди, яка може бути підписана найближчим часом, хоча він не повідомив жодних додаткових подробиць.

На запитання журналіста на борту літака Air Force One про те, як скоро, на його думку, може бути укладена угода, Трамп відповів: "Я думаю, що досить скоро, у нас не так багато серйозних перешкод".

Ми досягли угоди. Тепер щороку ми будемо переглядати умови угоди, але я думаю, що вона буде діяти протягом тривалого часу. Це однорічна угода, і ми продовжимо її через рік.

Трамп також зазначив, що він і Сі домовилися "майже про все", включаючи торгівлю соєю та мита, пов'язані з фентанілом.

Трамп щедро засипав похвалою свого "друга", лідера Китаю Сі Цзіньпіна, коли очільники держав сіли за стіл переговорів у Південній Кореї.

На похвалу Трампа Сі відповів компліментом за посередництво лідера США у встановленні миру між Ізраїлем і ХАМАС, а також між Таїландом і Камбоджею.

