Трамп встретился с Си Цзиньпином — что обсуждали лидеры США и Китая

Трамп и Си Цзиньпин обсуждали войну РФ против Украины

Трамп сообщил об этом журналистам на борту Air Force One по результатам состоявшихся в Южной Корее переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.

Про Украину долго говорили. Мы будем работать вместе, чтобы иметь какой-то результат. Мы согласились, что стороны в тупике. И иногда надо дать им воевать, наверное. Безумие. Но он поможет нам, и мы будем совместно работать по Украине. Дональд Трамп Президент США

На вопрос, обсуждал ли он с Си Цзиньпином вопрос о покупке российской нефти, Трамп ответил отрицательно.

Президент США Дональд Трамп положительно оценил свою встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, заявив, что они достигли торгового соглашения, которое может быть подписано в ближайшее время, хотя он не сообщил никаких дополнительных подробностей.

На вопрос журналиста на борту самолета Air Force One о том, как скоро, по его мнению, может быть заключено соглашение, Трамп ответил: "Я думаю, что достаточно скоро, у нас не так много серьезных препятствий".

Мы достигли соглашения. Теперь ежегодно мы будем пересматривать условия соглашения, но я думаю, что оно будет действовать в течение длительного времени. Это однолетнее соглашение, и мы продлим его через год.

Трамп также отметил, что он и Си договорились "почти все", включая торговлю соей и пошлины, связанные с фентанилом.

Трамп щедро засыпал похвалой своего "друга", лидера Китая Си Цзиньпина, когда главы государств сели за стол переговоров в Южной Корее.

На похвалу Трампа Си ответил комплиментом посредством лидера США в установлении мира между Израилем и ХАМАС, а также между Таиландом и Камбоджей.