Трамп встретился с Си Цзиньпином — что обсуждали лидеры США и Китая
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп встретился с Си Цзиньпином — что обсуждали лидеры США и Китая

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласился сотрудничать по прекращению войны России против Украины.

Главные тезисы

  • Трамп и Си Цзиньпин достигли торгового соглашения, которое может быть подписано в ближайшее время.
  • Лидеры США и Китая обсудили сотрудничество по прекращению войны РФ против Украины.
  • В ходе встречи были затронуты вопросы торговли соей, пошлин и фентанила между двумя странами.

Трамп и Си Цзиньпин обсуждали войну РФ против Украины

Трамп сообщил об этом журналистам на борту Air Force One по результатам состоявшихся в Южной Корее переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.

Про Украину долго говорили. Мы будем работать вместе, чтобы иметь какой-то результат. Мы согласились, что стороны в тупике. И иногда надо дать им воевать, наверное. Безумие. Но он поможет нам, и мы будем совместно работать по Украине.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На вопрос, обсуждал ли он с Си Цзиньпином вопрос о покупке российской нефти, Трамп ответил отрицательно.

Президент США Дональд Трамп положительно оценил свою встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, заявив, что они достигли торгового соглашения, которое может быть подписано в ближайшее время, хотя он не сообщил никаких дополнительных подробностей.

На вопрос журналиста на борту самолета Air Force One о том, как скоро, по его мнению, может быть заключено соглашение, Трамп ответил: "Я думаю, что достаточно скоро, у нас не так много серьезных препятствий".

Мы достигли соглашения. Теперь ежегодно мы будем пересматривать условия соглашения, но я думаю, что оно будет действовать в течение длительного времени. Это однолетнее соглашение, и мы продлим его через год.

Трамп также отметил, что он и Си договорились "почти все", включая торговлю соей и пошлины, связанные с фентанилом.

Трамп щедро засыпал похвалой своего "друга", лидера Китая Си Цзиньпина, когда главы государств сели за стол переговоров в Южной Корее.

На похвалу Трампа Си ответил комплиментом посредством лидера США в установлении мира между Израилем и ХАМАС, а также между Таиландом и Камбоджей.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лидеры Евросоюза поддержали идею Трампа касательно Украины
Правительство Великобритании
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп готовится к важным переговорам касательно Украины
The White House
Трамп готовится к важным переговорам касательно Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это будет сделано". Трамп дал Украине громкое обещание
The White House
Трамп настроен завершить войну

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?