Трамп встретился с Си Цзиньпином — что обсуждали лидеры США и Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласился сотрудничать по прекращению войны России против Украины.
Главные тезисы
- Трамп и Си Цзиньпин достигли торгового соглашения, которое может быть подписано в ближайшее время.
- Лидеры США и Китая обсудили сотрудничество по прекращению войны РФ против Украины.
- В ходе встречи были затронуты вопросы торговли соей, пошлин и фентанила между двумя странами.
Трамп и Си Цзиньпин обсуждали войну РФ против Украины
Трамп сообщил об этом журналистам на борту Air Force One по результатам состоявшихся в Южной Корее переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.
На вопрос, обсуждал ли он с Си Цзиньпином вопрос о покупке российской нефти, Трамп ответил отрицательно.
Президент США Дональд Трамп положительно оценил свою встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, заявив, что они достигли торгового соглашения, которое может быть подписано в ближайшее время, хотя он не сообщил никаких дополнительных подробностей.
На вопрос журналиста на борту самолета Air Force One о том, как скоро, по его мнению, может быть заключено соглашение, Трамп ответил: "Я думаю, что достаточно скоро, у нас не так много серьезных препятствий".
Трамп также отметил, что он и Си договорились "почти все", включая торговлю соей и пошлины, связанные с фентанилом.
Трамп щедро засыпал похвалой своего "друга", лидера Китая Си Цзиньпина, когда главы государств сели за стол переговоров в Южной Корее.
На похвалу Трампа Си ответил комплиментом посредством лидера США в установлении мира между Израилем и ХАМАС, а также между Таиландом и Камбоджей.
