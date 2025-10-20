Трамп зробив заяву щодо територіальних поступок України Росії на Донбасі
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп зробив заяву щодо територіальних поступок України Росії на Донбасі

Трамп
Read in English
Джерело:  Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що не говорив Зеленському віддати Донбас Росії.

Головні тези:

  • Трамп заявив, що ніколи не обговорював здачу Донбасу Росії та вважає, що територіальний статус має залишитися незмінним.
  • Президенти України та Росії мають зупинитися на лініях фронту та шукати мирне врегулювання конфлікту.
  • Висунута Трампом пропозиція про угоду на існуючих лініях може свідчити про бажання швидкого врегулювання ситуації, навіть за невигідних умов для України.

Трамп зробив важливу заву щодо долі українського Донбасу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія повинні зупинитися на тих лініях на полі бою, де вони перебувають зараз, водночас наголосив, що ніколи не обговорював здачу Донбасу Росії. Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів на борту Air Force One.

Ні, ми ніколи це не обговорювали. Ми вважаємо, що їм слід просто зупинитися на лініях, де вони перебувають, на лінії фронту. Решту дуже складно обговорити, якщо говорити: "Ви берете це, ми беремо те.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Відповідаючи на запитання про долю Донбасу, Трамп сказав, що вважає, що він має залишитися розділеним.

Нехай усе буде розділено так, як є. Зараз він розділений. Думаю, 78% території вже зайнято Росією. Залиште все як є. Вони можуть... домовитися про що-небудь пізніше.

За даними джерел видання, Трамп висунув цю пропозицію після того, як Зеленський заявив, що добровільно не поступиться Москві жодними територіями.

Зустріч завершилася рішенням (Трампа) укласти "угоду там, де ми знаходимося, на лінії розмежування.

При цьому п'ятнична зустріч вказує на те, що Трамп, можливо, знову прагне якнайшвидшого укладення угоди, навіть якщо умови будуть неприємні для Києва.

Усе було досить погано. Послання було таким: "Ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена", якщо Україна не укладе угоду з Росією”, розповів один зі співрозмовників видання.

Інше джерело спростувало заяви Трампа про те, що Україна буде "знищена". Однак обидва джерела заявили, що Трамп кілька разів вдався до ненормативної лексики.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін розлютив Трампа ахінеєю про Рюрика та Україну
Трамп і Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Експерти назвали "ляпасом для ЄС" майбутню зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Політичне жахіття". В ЄС б'ють на сполох через нову зустріч Трампа і Путіна
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?