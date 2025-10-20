Трамп зробив заяву щодо територіальних поступок України Росії на Донбасі

Трамп зробив важливу заву щодо долі українського Донбасу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія повинні зупинитися на тих лініях на полі бою, де вони перебувають зараз, водночас наголосив, що ніколи не обговорював здачу Донбасу Росії. Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів на борту Air Force One.

Ні, ми ніколи це не обговорювали. Ми вважаємо, що їм слід просто зупинитися на лініях, де вони перебувають, на лінії фронту. Решту дуже складно обговорити, якщо говорити: "Ви берете це, ми беремо те. Дональд Трамп Президент США

Відповідаючи на запитання про долю Донбасу, Трамп сказав, що вважає, що він має залишитися розділеним.

Нехай усе буде розділено так, як є. Зараз він розділений. Думаю, 78% території вже зайнято Росією. Залиште все як є. Вони можуть... домовитися про що-небудь пізніше.

За даними джерел видання, Трамп висунув цю пропозицію після того, як Зеленський заявив, що добровільно не поступиться Москві жодними територіями.

Зустріч завершилася рішенням (Трампа) укласти "угоду там, де ми знаходимося, на лінії розмежування.

При цьому п'ятнична зустріч вказує на те, що Трамп, можливо, знову прагне якнайшвидшого укладення угоди, навіть якщо умови будуть неприємні для Києва.

Усе було досить погано. Послання було таким: "Ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена", якщо Україна не укладе угоду з Росією", розповів один зі співрозмовників видання.

Інше джерело спростувало заяви Трампа про те, що Україна буде "знищена". Однак обидва джерела заявили, що Трамп кілька разів вдався до ненормативної лексики.