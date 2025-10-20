Трамп зробив заяву щодо територіальних поступок України Росії на Донбасі

Президент США Дональд Трамп заявив, що не говорив Зеленському віддати Донбас Росії.
Головні тези:
- Трамп заявив, що ніколи не обговорював здачу Донбасу Росії та вважає, що територіальний статус має залишитися незмінним.
- Президенти України та Росії мають зупинитися на лініях фронту та шукати мирне врегулювання конфлікту.
- Висунута Трампом пропозиція про угоду на існуючих лініях може свідчити про бажання швидкого врегулювання ситуації, навіть за невигідних умов для України.
Трамп зробив важливу заву щодо долі українського Донбасу
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія повинні зупинитися на тих лініях на полі бою, де вони перебувають зараз, водночас наголосив, що ніколи не обговорював здачу Донбасу Росії. Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів на борту Air Force One.
Відповідаючи на запитання про долю Донбасу, Трамп сказав, що вважає, що він має залишитися розділеним.
За даними джерел видання, Трамп висунув цю пропозицію після того, як Зеленський заявив, що добровільно не поступиться Москві жодними територіями.
Зустріч завершилася рішенням (Трампа) укласти "угоду там, де ми знаходимося, на лінії розмежування.
При цьому п'ятнична зустріч вказує на те, що Трамп, можливо, знову прагне якнайшвидшого укладення угоди, навіть якщо умови будуть неприємні для Києва.
Інше джерело спростувало заяви Трампа про те, що Україна буде "знищена". Однак обидва джерела заявили, що Трамп кілька разів вдався до ненормативної лексики.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-