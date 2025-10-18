"Політичне жахіття". В ЄС б'ють на сполох через нову зустріч Трампа і Путіна

Політики країн ЄС вважають образою та "жахіттям" той факт, що президент США Дональд Трамп та нелегітимний президент РФ Володимир Путін запланували зустріч в угорській столиці Будапешті.
Головні тези:
- Політики країн ЄС вважають заплановану зустріч Трампа і Путіна у Будапешті образою та “жахіттям”.
- Дії президентів усувають Євросоюз від обговорення російсько-української війни, що спричинює негативні наслідки для відносин між США, ЄС та РФ.
- Участь Трампа та Путіна в зустрічі в Будапешті може заглибити розбіжності в поглядах країн ЄС на дії Росії.
В Євросоюзі незадоволені майбутньою зустріччю Трампа і Путіна
Майбутня зустріч Трампа з Путіним у Будапешті ставить керівників інституцій ЄС та НАТО "у незручне та неприємне становище", адже Путін та Трамп мають намір обговорити російсько-українську війну в країні ЄС, але без участі самого блоку.
Місце було обрано ретельно, оскільки це може принести користь РФ, поглибивши розбіжності в ЄС щодо дій Москви. Це також може зробити велику послугу Віктору Орбану, на якого наступного року чекають вибори, – сказав виданню неназваний європейський дипломат.
У публічних виступах політики країн ЄС заявляють, що зустріч між Трампом та Путіним буде корисною, якщо вона допоможе покласти край російському вторгненню в Україну.
Трамп напередодні зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським провів телефонну розмову з Путіним, після якої заявив, що зустрінеться з главою Кремля у Будапешті, «щоб обговорити можливість припинення цієї безславної війни між РФ та Україною».
