Політики країн ЄС вважають образою та "жахіттям" той факт, що президент США Дональд Трамп та нелегітимний президент РФ Володимир Путін запланували зустріч в угорській столиці Будапешті.

В Євросоюзі незадоволені майбутньою зустріччю Трампа і Путіна

Майбутня зустріч Трампа з Путіним у Будапешті ставить керівників інституцій ЄС та НАТО "у незручне та неприємне становище", адже Путін та Трамп мають намір обговорити російсько-українську війну в країні ЄС, але без участі самого блоку.

Місце було обрано ретельно, оскільки це може принести користь РФ, поглибивши розбіжності в ЄС щодо дій Москви. Це також може зробити велику послугу Віктору Орбану, на якого наступного року чекають вибори, – сказав виданню неназваний європейський дипломат.

У публічних виступах політики країн ЄС заявляють, що зустріч між Трампом та Путіним буде корисною, якщо вона допоможе покласти край російському вторгненню в Україну.

Однак у приватних розмовах кілька джерел заявили про "політичне жахіття" для ЄС.

Трамп напередодні зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським провів телефонну розмову з Путіним, після якої заявив, що зустрінеться з главою Кремля у Будапешті, «щоб обговорити можливість припинення цієї безславної війни між РФ та Україною».