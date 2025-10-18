"Політичне жахіття". В ЄС б'ють на сполох через нову зустріч Трампа і Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

"Політичне жахіття". В ЄС б'ють на сполох через нову зустріч Трампа і Путіна

Путін
Read in English
Джерело:  El Pais

Політики країн ЄС вважають образою та "жахіттям" той факт, що президент США Дональд Трамп та нелегітимний президент РФ Володимир Путін запланували зустріч в угорській столиці Будапешті.

Головні тези:

  • Політики країн ЄС вважають заплановану зустріч Трампа і Путіна у Будапешті образою та “жахіттям”.
  • Дії президентів усувають Євросоюз від обговорення російсько-української війни, що спричинює негативні наслідки для відносин між США, ЄС та РФ.
  • Участь Трампа та Путіна в зустрічі в Будапешті може заглибити розбіжності в поглядах країн ЄС на дії Росії.

В Євросоюзі незадоволені майбутньою зустріччю Трампа і Путіна

Майбутня зустріч Трампа з Путіним у Будапешті ставить керівників інституцій ЄС та НАТО "у незручне та неприємне становище", адже Путін та Трамп мають намір обговорити російсько-українську війну в країні ЄС, але без участі самого блоку.

Місце було обрано ретельно, оскільки це може принести користь РФ, поглибивши розбіжності в ЄС щодо дій Москви. Це також може зробити велику послугу Віктору Орбану, на якого наступного року чекають вибори, – сказав виданню неназваний європейський дипломат.

У публічних виступах політики країн ЄС заявляють, що зустріч між Трампом та Путіним буде корисною, якщо вона допоможе покласти край російському вторгненню в Україну.

Однак у приватних розмовах кілька джерел заявили про "політичне жахіття" для ЄС.

Трамп напередодні зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським провів телефонну розмову з Путіним, після якої заявив, що зустрінеться з главою Кремля у Будапешті, «щоб обговорити можливість припинення цієї безславної війни між РФ та Україною».

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Світ неправильно зрозумів рішення Трампа щодо Tomahawk
Трамп все ще може передати Україні Tomahawk
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Експерти назвали "ляпасом для ЄС" майбутню зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
No Kings. У США проходять масштабні протести проти політики Трампа — відео
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?