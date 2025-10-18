No Kings. У США проходять масштабні протести проти політики Трампа — відео
No Kings. У США проходять масштабні протести проти політики Трампа — відео

Трамп
Read in English
Джерело:  CNN

У США 18 жовтня по всіх штатах проходять масові акції протесту під гаслом «Без королів» (No Kings) проти політики президента Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Масові протести проти політики Трампа під гаслом «Без королів» (No Kings) охопили всі 50 штатів США.
  • Учасники акцій намагаються відстояти демократичні цінності та виступають проти авторитарного курсу адміністрації.
  • Організатори протестів відзначають мирний характер акцій та широку підтримку серед американців різного віку та походження.

Громадяни США протестують проти політики Трампа

У всіх 50 штатах США заплановано понад 2500 мітингів і маршів, у яких, за оцінками організаторів, візьмуть участь мільйони людей.

Організатори акцій звинувачують президента у створенні «дедалі більш мілітаризованого та авторитарного режиму». Зокрема обурення викликали масові рейди імміграційної служби та введення військ до штатів, очолюваних демократами. Учасники протестів заявляють, що їхня мета — показати мирний спротив адміністрації Трампа.

Перші акції розпочалися о 10-й ранку за східноамериканським часом у містах Атланта, Нью-Йорк, Вашингтон і Чикаго.

Напередодні протестів Міністерство внутрішньої безпеки США розіслало місцевим правоохоронним органам аналітичну записку, у якій попередило про можливість ескалації насильства на окремих заходах. Водночас у документі наголошується, що відомство «не має даних про конкретні чи достовірні загрози».

Міністерство порадило поліції «звертати увагу на учасників з історією використання мирних протестів для насильницьких дій» і тих, «хто проходив підготовку, подібну до парамілітарної».

Організація Indivisible Project, яка координує акції «Без королів», наголошує, що вони мають «виключно мирний характер». Протести покликані показати «широку коаліцію американців різного віку та походження», які відстоюють демократичні цінності й виступають проти «авторитарного курсу адміністрації».

Республіканці активно критикують акції протесту. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що мітинги нібито «сприяли урядовому шатдауну».

Президент Дональд Трамп у коментарі телеканалу Fox Business заявив, що демократи «навмисно затягують переговори про фінансування уряду через ці протести». «Дехто каже, що вони хочуть відкласти (це питання) через короля… Це не король... Вони називають мене королем. Я не є ним», — сказав Трамп.

Нинішня хвиля протестів стала другою цього року. Перша відбулася у червні, коли, за оцінками організаторів, на вулиці вийшло близько п’яти мільйонів американців під час військового параду у Вашингтоні.

Тоді учасники виступали проти низки ініціатив адміністрації, зокрема щодо скасування права на громадянство за народженням, обмеження прав трансгендерних осіб, утисків студентських протестів і скорочення програм рівності та інклюзії.

Більше по темі

