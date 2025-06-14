"No kings". У США проходять загальнонаціональні протести проти політики Трампа — відео

У США 14 червня люди почали виходити на загальнонаціональні протести проти політики Дональда Трампа — в день, коли країна відзначає 250-річчя армії, у Вашингтоні проходять військовий парад і фестиваль, а самому Дональду Трампу виповнюється 79 років.

США протестують проти політики Трампа

Зокрема люди вже виходять на мітинги у великих містах — Атланті, Філадельфії, Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтонському регіоні та Лос-Анджелесі.

Загалом, як пише CNN, заплановано понад 2 тисячі акцій протесту у всіх 50 штатах США у рамках руху "Без королів".

Мітинг проти Трампа

За словами організаторів, вони мають на меті відкинути "авторитаризм, політику, що ставить мільярдерів на перше місце, та мілітаризацію нашої демократії".

Цього ж дня у Вашингтоні відбудеться військовий парад до 250-річчя армії США. Ювілей американської армії збігається з днем народження президента США Дональда Трампа, якому сьогодні виповнюється 79 років. Поширити

Мітинг проти Трампа

Коаліція продемократичних та ліберальних активістів влаштовує день протестів "Без королів", щоб довести, що Трамп використовує святкування армії для власного прославлення, кажуть організатори.