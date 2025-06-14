"No kings". В США проходят общенациональные протесты против политики Трампа — видео

В США 14 июня люди начали выходить на общенациональные протесты против политики Дональда Трампа – в день, когда страна отмечает 250-летие армии, в Вашингтоне проходят военный парад и фестиваль, а самому Дональду Трампу исполняется 79 лет.

США протестуют против политики Трампа

В частности, люди уже выходят на митинги в крупных городах — Атланте, Филадельфии, Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтонском регионе и Лос-Анджелесе.

В общей сложности, как пишет CNN, запланировано более 2 тысяч акций протеста во всех 50 штатах США в рамках движения "Без королей".

Митинг против Трампа

По словам организаторов, они намерены отвергнуть "авторитаризм, политику, ставящую миллиардеров на первое место, и милитаризацию нашей демократии".

В этот же день в Вашингтоне состоится военный парад к 250-летию армии США. Юбилей американской армии совпадает с днем рождения президента США Дональда Трампа, которому исполняется 79 лет. Поделиться

Митинг против Трампа

Коалиция продемократических и либеральных активистов устраивает день протестов "Без королей", чтобы доказать, что Трамп использует празднование армии для собственного прославления, говорят организаторы.