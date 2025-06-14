"No kings". В США проходят общенациональные протесты против политики Трампа — видео

В США 14 июня люди начали выходить на общенациональные протесты против политики Дональда Трампа – в день, когда страна отмечает 250-летие армии, в Вашингтоне проходят военный парад и фестиваль, а самому Дональду Трампу исполняется 79 лет.
Главные тезисы
- Общенациональные протесты в США направлены против политики Дональда Трампа, выражая недовольство авторитаризмом и милитаризацией демократии.
- Митинги организованы в рамках движения “Без королей”, целью которого является отвержение авторитаризма и постановка под вопрос милитаризации политики.
- Акции протеста проходят в крупных городах США, включая Атланту, Филадельфию, Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтонский регион и Лос-Анджелес.
США протестуют против политики Трампа
В частности, люди уже выходят на митинги в крупных городах — Атланте, Филадельфии, Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтонском регионе и Лос-Анджелесе.
В общей сложности, как пишет CNN, запланировано более 2 тысяч акций протеста во всех 50 штатах США в рамках движения "Без королей".
По словам организаторов, они намерены отвергнуть "авторитаризм, политику, ставящую миллиардеров на первое место, и милитаризацию нашей демократии".
Коалиция продемократических и либеральных активистов устраивает день протестов "Без королей", чтобы доказать, что Трамп использует празднование армии для собственного прославления, говорят организаторы.
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