У Путина похвастались "полезным" разговором с Трампом — о чем говорили

По словам Ушакова, разговор длился 50 минут и был полезен.

Главные темы этого общения:

Путин рассказал Трампу о ходе обмена военнопленными с Украиной и подтвердил готовность РФ продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.

Путин цинично осудил военную операцию Израиля против Ирана.

Президент США оценил ситуацию вокруг Израиля и Ирана как очень тревожную и назвал эффективными удары Израиля по Ирану.

Трамп заявил, что переговорщики США готовы к возобновлению работы с иранцами по ядерной проблеме. Путин же сообщил о готовности РФ осуществлять посредничество между Израилем и Ираном.