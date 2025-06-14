У Путина похвастались "полезным" разговором с Трампом — о чем говорили

14 июня помощник нелегитимного президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков похвастался третьим за месяц разговором своего руководителя с Трампом. В частности, Путин пообещал продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.
Главные тезисы
- Путин и Трамп обсудили обмен военнопленными с Украиной и договорились продолжить переговоры после 22 июня.
- Президенты договорились о возвращении к переговорному треку по иранской ядерной проблеме.
- В ходе разговора Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана, а Трамп подтвердил готовность к возобновлению работы с иранцами по ядерной проблеме.
Трамп говорил с Путиным: о чем шла речь
По словам Ушакова, разговор длился 50 минут и был полезен.
Главные темы этого общения:
Путин рассказал Трампу о ходе обмена военнопленными с Украиной и подтвердил готовность РФ продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.
Путин цинично осудил военную операцию Израиля против Ирана.
Президент США оценил ситуацию вокруг Израиля и Ирана как очень тревожную и назвал эффективными удары Израиля по Ирану.
Трамп заявил, что переговорщики США готовы к возобновлению работы с иранцами по ядерной проблеме. Путин же сообщил о готовности РФ осуществлять посредничество между Израилем и Ираном.
Президенты РФ и США не исключают возвращения в переговорный трек по иранской ядерной проблеме.
Также Трамп подтвердил заинтересованность в скорейшем "окончании конфликта в Украине".
Интересно, что, по словам Ушакова, Путин и Трамп в ходе разговора якобы отметили братство из оружия во время Второй мировой войны и выразили удовлетворение "положительными личными отношениями".
В конце разговора российский диктатор поздравил Трампа с днем рождения.
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