У Путина похвастались "полезным" разговором с Трампом — о чем говорили
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У Путина похвастались "полезным" разговором с Трампом — о чем говорили

Путин
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Источник:  online.ua

14 июня помощник нелегитимного президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков похвастался третьим за месяц разговором своего руководителя с Трампом. В частности, Путин пообещал продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.

Главные тезисы

  • Путин и Трамп обсудили обмен военнопленными с Украиной и договорились продолжить переговоры после 22 июня.
  • Президенты договорились о возвращении к переговорному треку по иранской ядерной проблеме.
  • В ходе разговора Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана, а Трамп подтвердил готовность к возобновлению работы с иранцами по ядерной проблеме.

Трамп говорил с Путиным: о чем шла речь

По словам Ушакова, разговор длился 50 минут и был полезен.

Главные темы этого общения:

  • Путин рассказал Трампу о ходе обмена военнопленными с Украиной и подтвердил готовность РФ продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.

  • Путин цинично осудил военную операцию Израиля против Ирана.

  • Президент США оценил ситуацию вокруг Израиля и Ирана как очень тревожную и назвал эффективными удары Израиля по Ирану.

  • Трамп заявил, что переговорщики США готовы к возобновлению работы с иранцами по ядерной проблеме. Путин же сообщил о готовности РФ осуществлять посредничество между Израилем и Ираном.

  • Президенты РФ и США не исключают возвращения в переговорный трек по иранской ядерной проблеме.

Также Трамп подтвердил заинтересованность в скорейшем "окончании конфликта в Украине".

Интересно, что, по словам Ушакова, Путин и Трамп в ходе разговора якобы отметили братство из оружия во время Второй мировой войны и выразили удовлетворение "положительными личными отношениями".

В конце разговора российский диктатор поздравил Трампа с днем ​​рождения.

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