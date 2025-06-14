У Путіна похвалилися "корисною" розмовою з Трампом — про що говорили

За словами Ушакова, розмова тривала 50 хвилин і була корисною.

Головні теми цього спілкування:

Путін розповів Трампу про хід обміну військовополоненими з Україною та підтвердив готовність РФ продовжувати переговори з Україною після 22 червня.

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Президент США оцінив ситуацію навколо Ізраїлю та Ірану "як дуже тривожну" та назвав ефективними удари Ізраїлю по Ірану.

Трамп заявив, що перемовники США готові до відновлення роботи з іранцями з ядерної проблеми. А Путін повідомив про готовність РФ здійснювати посередництво між Ізраїлем та Іраном.