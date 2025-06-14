У Путіна похвалилися "корисною" розмовою з Трампом — про що говорили

14 червня помічник нелегітимного презедента РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков похизувався третьою за місяць розмовою свого керівника з Трампом. Зокрема Путін пообіцяв продовжити перемовини з Україною після 22 червня.
Головні тези:
- Путін обіцяв продовжити перемовини з Україною після 22 червня, розповідаючи Трампу про обмін військовополоненими.
- Президенти РФ та США домовились про повернення до переговорного треку з іранською ядерною проблемою.
- Путін і Трамп згадали братство зі зброї під час Другої світової війни та висловили задоволення позитивними особистими відносинами.
Трамп говорив з Путіним: про що йшлося
За словами Ушакова, розмова тривала 50 хвилин і була корисною.
Головні теми цього спілкування:
Путін розповів Трампу про хід обміну військовополоненими з Україною та підтвердив готовність РФ продовжувати переговори з Україною після 22 червня.
Путін цинічно засудив військову операцію Ізраїлю проти Ірану.
Президент США оцінив ситуацію навколо Ізраїлю та Ірану "як дуже тривожну" та назвав ефективними удари Ізраїлю по Ірану.
Трамп заявив, що перемовники США готові до відновлення роботи з іранцями з ядерної проблеми. А Путін повідомив про готовність РФ здійснювати посередництво між Ізраїлем та Іраном.
Президенти РФ та США не виключають повернення до переговорного треку з іранської ядерної проблеми.
Також Трамп підтвердив зацікавленість у якнайшвидшому “закінченні конфлікту в Україні”.
Цікаво, що, за словами Ушакова, Путін і Трамп у ході розмови нібито відзначили братство зі зброї під час Другої світової війни та висловили задоволення "позитивними особистими відносинами".
Наприкінці розмови російський диктатор привітав Трампа з днем народження.
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