"Без королей". В США пройдут масштабные акции протеста против Трампа

13 июня в США запланированы масштабные акции протеста против президента Дональда Трампа. Ожидается, что в митинге примут участие миллионы людей.

В США протестами "поздравят" Трампа с днем рождения

Митинги состоятся в ответ на военный парад в Вашингтоне, организованный к 79-летию Трампа и 250-летию армии США.

Акция под названием "Без королей" охватит более 1800 городов во всех 50 штатах, а также несколько стран за пределами США.

Протесты инициировали более 100 продемократических общественных организаций, объявивших 14 июня "шанс отразить абсурдность режима MAGA и клоунов".

Дональд Трамп хочет танки на улицах и телевизионную демонстрацию доминирования на свой день рождения. Поделиться

По данным медиа, стоимость митинга может достичь до 45 млн долл., не считая расходов на безопасность.

Между тем, президент США предупредил, что любые протесты будут встречены с "очень большой силой".

Параллельно состоится еще одна протестная кампания "Выгони клоунов", организованная Women's March. Уже подтверждено более 13 тыс. участников в 320 городах.

Напряженность в США обостряется с 8 июня, когда Трамп приказал направить 2 тыс военнослужащих нацгвардии в Лос-Анджелес для укрощения беспорядков, спровоцированных миграционными рейдами. В понедельник Пентагон заявил о планах удвоить этот контингент до 4 тыс. Поделиться

10 июня на фоне протестов против миграционной политики Трампа министерство обороны США дополнительно развернет около 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелесе. Губернатор Калифорнии уже заявил, что Трамп откровенно злоупотребляет властями.

Сам Дональд Трамп сообщил, что национальная гвардия покинет Калифорнию сразу как исчезнет опасность, в то же время глава Пентагона Пит Гэгсет ожидает, что военнослужащие пробудут в Лос-Анджелесе в течение 60 дней.

С вечера 10 июня в центре Лос-Анджелеса ввели комендантский час на несколько дней из-за чрезвычайных ситуаций, связанных с иммиграционными протестами.