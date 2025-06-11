"Без королей". В США пройдут масштабные акции протеста против Трампа

13 июня в США запланированы масштабные акции протеста против президента Дональда Трампа. Ожидается, что в митинге примут участие миллионы людей.
Главные тезисы
- 13 июня в США запланированы масштабные акции протеста против президента Дональда Трампа под названием “Без королей”.
- Ожидается, что протесты пройдут в более чем 1800 городах США.
- Митинги инициированы более чем 100 общественными организациями.
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Митинги состоятся в ответ на военный парад в Вашингтоне, организованный к 79-летию Трампа и 250-летию армии США.
Акция под названием "Без королей" охватит более 1800 городов во всех 50 штатах, а также несколько стран за пределами США.
Протесты инициировали более 100 продемократических общественных организаций, объявивших 14 июня "шанс отразить абсурдность режима MAGA и клоунов".
По данным медиа, стоимость митинга может достичь до 45 млн долл., не считая расходов на безопасность.
Между тем, президент США предупредил, что любые протесты будут встречены с "очень большой силой".
Параллельно состоится еще одна протестная кампания "Выгони клоунов", организованная Women's March. Уже подтверждено более 13 тыс. участников в 320 городах.
10 июня на фоне протестов против миграционной политики Трампа министерство обороны США дополнительно развернет около 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелесе. Губернатор Калифорнии уже заявил, что Трамп откровенно злоупотребляет властями.
Сам Дональд Трамп сообщил, что национальная гвардия покинет Калифорнию сразу как исчезнет опасность, в то же время глава Пентагона Пит Гэгсет ожидает, что военнослужащие пробудут в Лос-Анджелесе в течение 60 дней.
С вечера 10 июня в центре Лос-Анджелеса ввели комендантский час на несколько дней из-за чрезвычайных ситуаций, связанных с иммиграционными протестами.
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