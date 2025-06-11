"Без королів". У США пройдуть масштабні акції протесту проти Трампа

13 червня у США заплановані масштабні акції протесту проти президента Дональда Трампа. Очікується, що участь у мітингу візьмуть мільйони людей.

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Мітинги відбудуться як відповідь на військовий парад у Вашингтоні, організований до 79-річчя Трампа та 250-річчя армії США.

Акція під назвою "Без королів" охопить понад 1800 міст у всіх 50 штатах, а також кілька країн за межами США.

Протести ініціювали понад 100 продемократичних громадських організацій, які оголосили 14 червня "шанс відобразити абсурдність режиму MAGA та клоунів".

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За даними медіа, вартість мітингу може сягнути до 45 млн дол, не враховуючи витрати на безпеку.

Тим часом президент США попередив, що будь-які протести будуть зустрінуті з "дуже великою силою".

Паралельно відбудеться ще одна протестна кампанія "Вижени клоунів", організована Women’s March. Вже підтверджено понад 13 тис учасників у 320 містах.

Напруженість у США загострюється з 8 червня, коли Трамп наказав направити 2 тис військовослужбовців нацгвардії до Лос-Анджелеса для приборкання заворушень, спровокованих міграційними рейдами. У понеділок Пентагон заявив про плани подвоїти цей контингент до 4 тис. Поширити

10 червня на тлі протестів проти міграційної політики Трампа міністерство оборони США додатково розгорне близько 700 морських піхотинців у Лос-Анджелесі. Губернатор Каліфорнії вже заявив, що Трамп відверто зловживає владою.

Сам Дональд Трамп повідомив, що національна гвардія покине Каліфорнію відразу як зникне небезпека, водночас глава Пентагону Піт Геґсет очікує, що військовослужбовці пробудуть в Лос-Анджелесі протягом 60 днів.

Від вечора 10 червня у центрі Лос-Анджелеса ввели комендантську годину на кілька днів через надзвичайні ситуації пов'язані з імміграційними протестами.