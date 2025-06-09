У Каліфорнії продовжуються масові протести проти міграційної політики Трампа
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У Каліфорнії продовжуються масові протести проти міграційної політики Трампа

протест
Джерело:  Bloomberg

Війська Національної гвардії США прибули до Лос-Анджелеса 8 червня за наказом президента Дональда Трампа, що загострило протистояння з керівництвом Каліфорнії, яке стверджує, що розгортання федеральних військ є політично мотивованим і непотрібним.

Головні тези:

  • Розгорнуті війська Національної гвардії у Лос-Анджелесі за наказом Трампа викликали гостру реакцію керівництва штату.
  • Масові протести у Каліфорнії спричинені масштабними імміграційними рейдами та рішенням президента направити додаткові сили у регіон.
  • Губернатор Каліфорнії засудив розгортання військ Нацгвардії, назвавши цей крок перевищенням повноважень і приводом для ескалації напруженості.

Протести у Каліфорнії продовжуються

Повідомляється, що цей крок відбувся після двох днів напружених протестів, спричинених масштабними імміграційними рейдами по всьому регіону.

Трамп доручив направити 2000 солдатів до цього району "на 60 днів або на розсуд міністра оборони", йдеться у заяві Білого дому.

Виступаючи перед журналістами дорогою до Кемп-Девіда в неділю, Трамп пообіцяв надіслати до Каліфорнії все необхідне.

Ми розмістимо війська всюди, ми не дозволимо цьому статися з нашою країною.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Губернатор Гевін Ньюсом, який заявив, що з ним не радилися щодо рішення про розгортання військ Національної гвардії, засудив цей крок Трампа, назвавши його перевищенням своїх повноважень, спрямованим на розпалювання напруженості.

Федеральний уряд сіє хаос, щоб мати привід для ескалації. Цивілізована країна поводиться не так.

Командування заявило, що Нацгвардія зосереджена на "безпеці та захисті федеральної власності та персоналу".

Губернатор Каліфорнії у недільному листі до міністра оборони Піта Гегсета попросив Міністерство оборони відкликати рішення про розміщення Національної гвардії в Лос-Анджелесі і повернути контроль над військами штату.

Органи влади штату і місцеві органи влади є найбільш придатними для оцінки потреби в ресурсах для захисту життя і власності. Рішення про розгортання Національної гвардії без відповідної підготовки або наказів може призвести до серйозної ескалації ситуації. У нас не було проблем, поки не втрутився Трамп.

Влада Каліфорнії подасть федеральний позов проти адміністрації Дональда Трампа через федералізацію та розгортання Національної гвардії в Лос-Анджелесі.

А Трамп нещодавно опублікував агресивні дописи:

В Лос-Анджелесі вже дуже погано. Введіть війська! Заарештовуйте людей з масками на обличчі. Негайно!

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