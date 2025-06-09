В Калифорнии продолжаются массовые протесты против миграционной политики Трампа

Войска Национальной гвардии США прибыли в Лос-Анджелес 8 июня по приказу президента Дональда Трампа, обострившего противостояние с руководством Калифорнии, утверждающее, что развертывание федеральных войск является политически мотивированным и ненужным.

Протесты в Калифорнии продолжаются

Сообщается, что этот шаг состоялся после двух дней напряженных протестов, вызванных масштабными иммиграционными рейдами по всему региону.

Трамп поручил направить 2000 солдат в этот район "на 60 дней или по усмотрению министра обороны", говорится в заявлении Белого дома.

Выступая перед журналистами по дороге в Кэмп Дэвид в воскресенье, Трамп пообещал прислать в Калифорнию все необходимое.

Мы разместим войска повсюду, мы не позволим этому произойти с нашей страной. Дональд Трамп Президент США

Губернатор Гэвин Ньюсом, заявивший, что с ним не совещались по решению о развертывании войск Национальной гвардии, осудил этот шаг Трампа, назвав его превышением своих полномочий, направленным на разжигание напряженности.

Федеральное правительство сеет хаос, чтобы иметь повод для эскалации. Цивилизованная страна ведет себя не так. Поделиться

Командование заявило, что Нацгвардия сосредоточена на "безопасности и защите федеральной собственности и персонала".

Губернатор Калифорнии в воскресном письме министру обороны Питу Гегсету попросил Министерство обороны отозвать решение о размещении Национальной гвардии в Лос-Анджелесе и вернуть контроль над войсками штата.

Органы власти штата и местные органы власти наиболее пригодны для оценки потребности в ресурсах для защиты жизни и собственности. Решение о развертывании Национальной гвардии без соответствующей подготовки или приказов может привести к серьезной эскалации ситуации. У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп.

Власти Калифорнии подадут федеральный иск против администрации Дональда Трампа из-за федерализации и развертывания Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.

А Трамп недавно опубликовал агрессивные сообщения: