В Калифорнии продолжаются массовые протесты против миграционной политики Трампа

Войска Национальной гвардии США прибыли в Лос-Анджелес 8 июня по приказу президента Дональда Трампа, обострившего противостояние с руководством Калифорнии, утверждающее, что развертывание федеральных войск является политически мотивированным и ненужным.
Главные тезисы
- Массовые протесты в Калифорнии вызваны противостоянием между руководством штата и президентом Трампом.
- Развертывание войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе вызвало острую реакцию губернатора Калифорнии и привело к напряженности в регионе.
- Действия Трампа по развертыванию дополнительных сил в Калифорнии осуждаются за превышение полномочий и создание напряженности.
Протесты в Калифорнии продолжаются
Сообщается, что этот шаг состоялся после двух дней напряженных протестов, вызванных масштабными иммиграционными рейдами по всему региону.
Трамп поручил направить 2000 солдат в этот район "на 60 дней или по усмотрению министра обороны", говорится в заявлении Белого дома.
Выступая перед журналистами по дороге в Кэмп Дэвид в воскресенье, Трамп пообещал прислать в Калифорнию все необходимое.
Губернатор Гэвин Ньюсом, заявивший, что с ним не совещались по решению о развертывании войск Национальной гвардии, осудил этот шаг Трампа, назвав его превышением своих полномочий, направленным на разжигание напряженности.
Командование заявило, что Нацгвардия сосредоточена на "безопасности и защите федеральной собственности и персонала".
Губернатор Калифорнии в воскресном письме министру обороны Питу Гегсету попросил Министерство обороны отозвать решение о размещении Национальной гвардии в Лос-Анджелесе и вернуть контроль над войсками штата.
Органы власти штата и местные органы власти наиболее пригодны для оценки потребности в ресурсах для защиты жизни и собственности. Решение о развертывании Национальной гвардии без соответствующей подготовки или приказов может привести к серьезной эскалации ситуации. У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп.
Власти Калифорнии подадут федеральный иск против администрации Дональда Трампа из-за федерализации и развертывания Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.
А Трамп недавно опубликовал агрессивные сообщения:
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-