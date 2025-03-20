В Турции вспыхнули массовые протесты на фоне задержания мэра Стамбула

Протестующие в Стамбуле массово вышли на улицы из-за задержания оппозиционного мэра столицы Турции Экрема Имамоглу.
Главные тезисы
- Акции и митинги в Турции начались после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
- Протестующие высказывают недовольство имитацией демократии и коррупционными обвинениями в адрес мэра.
- Власти Турции усилили контроль, перекрыли дороги и ограничили доступ к социальным сетям, но протесты продолжаются.
В Турции вспыхнули массовые протесты
Власти перекрыли дороги в Стамубле и ввели четырехдневный запрет на проведение демонстраций, чтобы предотвратить протесты после ареста Имамоглу.
Однако протестующие все равно вышли на улицы, устроили акции в университетских кампусах и на станциях метро.
Один из протестующих назвал арест "незаконным" и "безосновательным".
Тысячи людей митинговали на морозе перед зданием мэрии, восклицая: "Эрдоган диктатор!" и "Имамоглу, ты не один!".
The video shows a massive protest in Istanbul turkey condiming the arrest of the Turkish opposition leader. #Erdogan #Ankara #Istanbul #Turkey pic.twitter.com/eQpzaQ6dLt— Journalist Steven Sahiounie (@StevenSahiouni) March 19, 2025
Также поступали сообщения о столкновениях между протестующими и полицией в крупнейшем городе Турции.
Turkish security forces use violence against peaceful protesters. Protesting against arresting the opposition leaders in Turkey #Turkey #Erdogan #ankara #Istanbul pic.twitter.com/fZhFtzuJM9— Journalist Steven Sahiounie (@StevenSahiouni) March 19, 2025
Многие улицы в Стамбуле также перекрыли для движения транспорта, а некоторые линии метро отменили свои рейсы.
Британская организация Netblocks, занимающаяся мониторингом интернета, заявила, что Турция строго ограничила доступ к таким социальным сетям, как X, YouTube, Instagram и TikTok.
Имамоглу был задержан в связи с коррупционными обвинениями. Перед задержанием Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что помешает ему участвовать в президентских выборах.
Экрема Имамоглу уже давно считают главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции, которые, согласно конституции, должны состояться до 2028 года.
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