В Турции вспыхнули массовые протесты на фоне задержания мэра Стамбула

Протестующие в Стамбуле массово вышли на улицы из-за задержания оппозиционного мэра столицы Турции Экрема Имамоглу.

В Турции вспыхнули массовые протесты

Власти перекрыли дороги в Стамубле и ввели четырехдневный запрет на проведение демонстраций, чтобы предотвратить протесты после ареста Имамоглу.

Однако протестующие все равно вышли на улицы, устроили акции в университетских кампусах и на станциях метро.

Один из протестующих назвал арест "незаконным" и "безосновательным".

Это не демократия. Это имитация демократии. Люди не заслуживают этого. Мы, конечно, расстроены. Поделиться

Тысячи людей митинговали на морозе перед зданием мэрии, восклицая: "Эрдоган диктатор!" и "Имамоглу, ты не один!".

The video shows a massive protest in Istanbul turkey condiming the arrest of the Turkish opposition leader. #Erdogan #Ankara #Istanbul #Turkey pic.twitter.com/eQpzaQ6dLt — Journalist Steven Sahiounie (@StevenSahiouni) March 19, 2025

Также поступали сообщения о столкновениях между протестующими и полицией в крупнейшем городе Турции.

Turkish security forces use violence against peaceful protesters. Protesting against arresting the opposition leaders in Turkey #Turkey #Erdogan #ankara #Istanbul pic.twitter.com/fZhFtzuJM9 — Journalist Steven Sahiounie (@StevenSahiouni) March 19, 2025

Многие улицы в Стамбуле также перекрыли для движения транспорта, а некоторые линии метро отменили свои рейсы.

Британская организация Netblocks, занимающаяся мониторингом интернета, заявила, что Турция строго ограничила доступ к таким социальным сетям, как X, YouTube, Instagram и TikTok.

Имамоглу был задержан в связи с коррупционными обвинениями. Перед задержанием Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что помешает ему участвовать в президентских выборах.

Экрема Имамоглу уже давно считают главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции, которые, согласно конституции, должны состояться до 2028 года.