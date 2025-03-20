В Турции вспыхнули массовые протесты на фоне задержания мэра Стамбула
Категория
Мир
Дата публикации

В Турции вспыхнули массовые протесты на фоне задержания мэра Стамбула

протест
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Источник:  Euronews

Протестующие в Стамбуле массово вышли на улицы из-за задержания оппозиционного мэра столицы Турции Экрема Имамоглу.

Главные тезисы

  • Акции и митинги в Турции начались после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
  • Протестующие высказывают недовольство имитацией демократии и коррупционными обвинениями в адрес мэра.
  • Власти Турции усилили контроль, перекрыли дороги и ограничили доступ к социальным сетям, но протесты продолжаются.

В Турции вспыхнули массовые протесты

Власти перекрыли дороги в Стамубле и ввели четырехдневный запрет на проведение демонстраций, чтобы предотвратить протесты после ареста Имамоглу.

Однако протестующие все равно вышли на улицы, устроили акции в университетских кампусах и на станциях метро.

Один из протестующих назвал арест "незаконным" и "безосновательным".

Это не демократия. Это имитация демократии. Люди не заслуживают этого. Мы, конечно, расстроены.

Тысячи людей митинговали на морозе перед зданием мэрии, восклицая: "Эрдоган диктатор!" и "Имамоглу, ты не один!".

Также поступали сообщения о столкновениях между протестующими и полицией в крупнейшем городе Турции.

Многие улицы в Стамбуле также перекрыли для движения транспорта, а некоторые линии метро отменили свои рейсы.

Британская организация Netblocks, занимающаяся мониторингом интернета, заявила, что Турция строго ограничила доступ к таким социальным сетям, как X, YouTube, Instagram и TikTok.

Имамоглу был задержан в связи с коррупционными обвинениями. Перед задержанием Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что помешает ему участвовать в президентских выборах.

Экрема Имамоглу уже давно считают главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции, которые, согласно конституции, должны состояться до 2028 года.

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