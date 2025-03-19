"Турция переживает переворот". Оппозиция экстренно обратилась к Эрдогану

Республиканская народная партия (РНП), которая является оппозиционной в Турции, бьет тревогу из-за задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является главным соперником президента Реджепа Таипа Эрдогана. Оппозиционеры призвали немедленно его освободить.
Главные тезисы
- Лидер РНП призывает оппозицию к единству, обещая поддержать мэра Стамбула как кандидата в президенты.
- Команда президента Эрдогана временно запретила протесты в стране и ввела ограничения на некоторых локациях.
Что происходит в Турции
Члены Республиканской народной партии заявили, что задержание Имамоглу является "переворотом против нашего следующего президента".
В частности, с заявлением по этому поводу выступил глава РНП Озгюр Озел.
Последний публично призвал оппозицию к единству и заявил, что его партия поддержит Имамоглу как кандидата в президенты, что бы ни произошло.
Согласно данным журналистов, команда турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана временно запретила протесты, а полиция перекрыла некоторые улицы Стамбула.
Несмотря на это, около 100 человек собрались у полицейского участка, куда доставили Имамоглу, и скандировали: "Настанет день, когда ПСР (руководящая Партия справедливости и развития. – Ред.) будет привлечена к ответственности".
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