"Турция переживает переворот". Оппозиция экстренно обратилась к Эрдогану
Категория
Мир
Дата публикации

"Турция переживает переворот". Оппозиция экстренно обратилась к Эрдогану

Эрдоган
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Источник:  Reuters

Республиканская народная партия (РНП), которая является оппозиционной в Турции, бьет тревогу из-за задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является главным соперником президента Реджепа Таипа Эрдогана. Оппозиционеры призвали немедленно его освободить.

Главные тезисы

  • Лидер РНП призывает оппозицию к единству, обещая поддержать мэра Стамбула как кандидата в президенты.
  • Команда президента Эрдогана временно запретила протесты в стране и ввела ограничения на некоторых локациях.

Что происходит в Турции

Члены Республиканской народной партии заявили, что задержание Имамоглу является "переворотом против нашего следующего президента".

В частности, с заявлением по этому поводу выступил глава РНП Озгюр Озел.

Последний публично призвал оппозицию к единству и заявил, что его партия поддержит Имамоглу как кандидата в президенты, что бы ни произошло.

Турция переживает переворот, направленный против следующего президента. Мы столкнулись с попыткой государственного переворота, – заявил Озгюр Озел.

Согласно данным журналистов, команда турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана временно запретила протесты, а полиция перекрыла некоторые улицы Стамбула.

Несмотря на это, около 100 человек собрались у полицейского участка, куда доставили Имамоглу, и скандировали: "Настанет день, когда ПСР (руководящая Партия справедливости и развития. – Ред.) будет привлечена к ответственности".

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