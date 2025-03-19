"Турция переживает переворот". Оппозиция экстренно обратилась к Эрдогану

Республиканская народная партия (РНП), которая является оппозиционной в Турции, бьет тревогу из-за задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является главным соперником президента Реджепа Таипа Эрдогана. Оппозиционеры призвали немедленно его освободить.

Что происходит в Турции

Члены Республиканской народной партии заявили, что задержание Имамоглу является "переворотом против нашего следующего президента".

В частности, с заявлением по этому поводу выступил глава РНП Озгюр Озел.

Последний публично призвал оппозицию к единству и заявил, что его партия поддержит Имамоглу как кандидата в президенты, что бы ни произошло.

Турция переживает переворот, направленный против следующего президента. Мы столкнулись с попыткой государственного переворота, – заявил Озгюр Озел. Поделиться

Согласно данным журналистов, команда турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана временно запретила протесты, а полиция перекрыла некоторые улицы Стамбула.