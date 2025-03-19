"Туреччина переживає переворот". Опозиція екстрено звернулася до Ердогана

Республіканська народна партія (РНП), яка є опозиційною в Туреччині, б'є на сполох через затриманням мера Стамбула Екрема Імамоглу, який є головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана. Опозиціонери закликали негайно його звільнити.
Головні тези:
- Лідер РНП закликає опозицію до єдності, обіцяючи підтримати мера Стамбула як кандидата в президенти.
- Команда президента Ердогана тимчасово заборонила протести в країні та впровадила обмеження на деяких локаціях.
Що відбувається в Туреччині
Члени Республіканської народної партії заявили, що затримання Імамоглу є "переворотом проти нашого наступного президента".
Зокрема з заявою з цього приводу виступив очільник РНП Озгюр Озел.
Останній публічно закликав опозицію до єдності і заявив, що його партія підтримає Імамоглу як кандидата в президенти, що б не сталося.
Згідно з даними журналістів, команда турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана тимчасово заборонила протести, а поліція перекрила деякі вулиці Стамбула.
Попри це, близько 100 людей зібралися біля поліцейської дільниці, куди доставили Імамоглу, і скандували: "Настане день, коли ПСР (керівна Партія справедливості і розвитку. — Ред.) буде притягнута до відповідальності".
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