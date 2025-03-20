У Туреччині спалахнули масові протести на тлі затримання мера Стамбула

Протестувальники у Стамбулі масово вийшли на вулиці через затримання опозиційного мера столиці Туреччини Екрема Імамоглу.
Головні тези:
- Масові протести в Туреччині виникли після затримання мера столиці Екрема Імамоглу.
- Протестувальники висловлюють обурення щодо імітації демократії та корупційних звинувачень в адресу мера.
- Влада укріпила контроль, перекривши дороги та обмеживши доступ до соціальних мереж, але протести продовжуються.
У Туреччині спалахнули масові протести
Влада перекрила дороги у Стамублі і ввела чотириденну заборону на проведення демонстрацій, щоб запобігти протестам після арешту Імамоглу.
Однак протестувальники все одно вийшли на вулиці, а також влаштували акції в університетських кампусах і на станціях метро.
Один з протестувальників назвав арешт "незаконним" і "безпідставним".
Тисячі людей мітингували на морозі перед будівлею мерії, вигукуючи: "Ердоган диктатор!" та "Імамоглу, ти не один!".
The video shows a massive protest in Istanbul turkey condiming the arrest of the Turkish opposition leader. #Erdogan #Ankara #Istanbul #Turkey pic.twitter.com/eQpzaQ6dLt— Journalist Steven Sahiounie (@StevenSahiouni) March 19, 2025
Також надходили повідомлення про сутички між протестувальниками та поліцією в найбільшому місті Туреччини.
Turkish security forces use violence against peaceful protesters. Protesting against arresting the opposition leaders in Turkey #Turkey #Erdogan #ankara #Istanbul pic.twitter.com/fZhFtzuJM9— Journalist Steven Sahiounie (@StevenSahiouni) March 19, 2025
Багато вулиць у Стамбулі також перекрили для руху транспорту, а деякі лінії метро також скасували свої рейси.
Британська організація Netblocks, що займається моніторингом інтернету, заявила, що Туреччина суворо обмежила доступ до таких соціальних мереж, як X, YouTube, Instagram і TikTok.
Імамоглу був затриманий у зв'язку з корупційними звинуваченнями. Перед затриманням Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу, що завадить йому брати участь у президентських виборах.
Екрема Імамоглу вже давно вважають головним суперником Ердогана на майбутніх президентських виборах у Туреччині, які, згідно з конституцією, мають відбутись до 2028 року.
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