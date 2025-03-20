У Туреччині спалахнули масові протести на тлі затримання мера Стамбула
Категорія
Світ
Дата публікації

У Туреччині спалахнули масові протести на тлі затримання мера Стамбула

протест
Джерело:  Euronews

Протестувальники у Стамбулі масово вийшли на вулиці через затримання опозиційного мера столиці Туреччини Екрема Імамоглу.

Головні тези:

  • Масові протести в Туреччині виникли після затримання мера столиці Екрема Імамоглу.
  • Протестувальники висловлюють обурення щодо імітації демократії та корупційних звинувачень в адресу мера.
  • Влада укріпила контроль, перекривши дороги та обмеживши доступ до соціальних мереж, але протести продовжуються.

У Туреччині спалахнули масові протести

Влада перекрила дороги у Стамублі і ввела чотириденну заборону на проведення демонстрацій, щоб запобігти протестам після арешту Імамоглу.

Однак протестувальники все одно вийшли на вулиці, а також влаштували акції в університетських кампусах і на станціях метро.

Один з протестувальників назвав арешт "незаконним" і "безпідставним".

Це не демократія. Це імітація демократії. Люди не заслуговують на це. Ми, звичайно, засмучені.

Тисячі людей мітингували на морозі перед будівлею мерії, вигукуючи: "Ердоган диктатор!" та "Імамоглу, ти не один!".

Також надходили повідомлення про сутички між протестувальниками та поліцією в найбільшому місті Туреччини.

Багато вулиць у Стамбулі також перекрили для руху транспорту, а деякі лінії метро також скасували свої рейси.

Британська організація Netblocks, що займається моніторингом інтернету, заявила, що Туреччина суворо обмежила доступ до таких соціальних мереж, як X, YouTube, Instagram і TikTok.

Імамоглу був затриманий у зв'язку з корупційними звинуваченнями. Перед затриманням Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу, що завадить йому брати участь у президентських виборах.

Екрема Імамоглу вже давно вважають головним суперником Ердогана на майбутніх президентських виборах у Туреччині, які, згідно з конституцією, мають відбутись до 2028 року.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Нова ситуація. Туреччина заінтригувала прогнозом щодо розвитку війни РФ проти України
ЗСУ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Туреччина підтримує вступ України в НАТО, але є нюанс
Фідан
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Туреччина переживає переворот". Опозиція екстрено звернулася до Ердогана
Ердоган

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?