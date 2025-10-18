No Kings. В США проходят масштабные протесты против политики Трампа — видео
No Kings. В США проходят масштабные протесты против политики Трампа — видео

Источник:  CNN

В США 18 октября по всем штатам проходят массовые акции протеста под лозунгом "Без королей" (No Kings) против политики президента Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Множество акций протеста No Kings охватили все 50 штатов США, призывая к защите демократических ценностей.
  • Организаторы подчеркивают мирный характер акций и широкую поддержку среди американцев всех возрастов и происхождений.
  • Участники протестов высказывают недовольство авторитарным курсом администрации, осуждают массовые рейды иммиграционной службы и ввод войск в оппозиционные штаты.

Граждане США протестуют против политики Трампа

Во всех 50 штатах США запланировано более 2500 митингов и маршей, в которых, по оценкам организаторов, примут участие миллионы людей.

Организаторы акций обвиняют президента в создании «все более милитаризованного и авторитарного режима». В частности, возмущение вызвали массовые рейды иммиграционной службы и ввод войск в штаты, возглавляемые демократами. Участники протестов заявляют, что их цель — показать мирное сопротивление администрации Трампа.

Первые акции начались в 10 утра по восточноамериканскому времени в городах Атланта, Нью-Йорк, Вашингтон и Чикаго.

В преддверии протестов Министерство внутренней безопасности США разослало местным правоохранительным органам аналитическую записку, в которой предупредило о возможности эскалации насилия на отдельных мероприятиях. В то же время в документе отмечается, что ведомство «не располагает данными о конкретных или достоверных угрозах».

Министерство посоветовало полиции «обращать внимание на участников с историей использования мирных протестов для насильственных действий» и тех, «кто проходил подготовку, подобную парамилитарной».

Организация Indivisible Project, координирующая акции «Без королей», отмечает, что они носят «исключительно мирный характер». Протесты призваны показать «широкую коалицию американцев всех возрастов и происхождения», отстаивающих демократические ценности и выступающих против «авторитарного курса администрации».

Республиканцы активно критикуют акции протеста. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что митинги якобы "способствовали правительственному шатдауну".

Президент Дональд Трамп в комментарии телеканала Fox Business заявил, что демократы «намеренно затягивают переговоры о финансировании правительства из-за этих протестов». «Некоторые говорят, что они хотят отложить (этот вопрос) из-за короля… Это не король… Они называют меня королем. Я не им», — сказал Трамп.

Нынешняя волна протестов стала второй в этом году. Первая состоялась в июне, когда, по оценкам организаторов, на улицы вышли около пяти миллионов американцев во время военного парада в Вашингтоне.

Тогда участники выступали против ряда инициатив администрации, в частности по отмене права на гражданство по рождению, ограничению прав трансгендерных лиц, притеснениям студенческих протестов и сокращению программ равенства и инклюзии.

