No Kings. В США проходят масштабные протесты против политики Трампа — видео

В США 18 октября по всем штатам проходят массовые акции протеста под лозунгом "Без королей" (No Kings) против политики президента Дональда Трампа.

Граждане США протестуют против политики Трампа

Во всех 50 штатах США запланировано более 2500 митингов и маршей, в которых, по оценкам организаторов, примут участие миллионы людей.

Организаторы акций обвиняют президента в создании «все более милитаризованного и авторитарного режима». В частности, возмущение вызвали массовые рейды иммиграционной службы и ввод войск в штаты, возглавляемые демократами. Участники протестов заявляют, что их цель — показать мирное сопротивление администрации Трампа.

Первые акции начались в 10 утра по восточноамериканскому времени в городах Атланта, Нью-Йорк, Вашингтон и Чикаго.

В преддверии протестов Министерство внутренней безопасности США разослало местным правоохранительным органам аналитическую записку, в которой предупредило о возможности эскалации насилия на отдельных мероприятиях. В то же время в документе отмечается, что ведомство «не располагает данными о конкретных или достоверных угрозах». Поделиться

Министерство посоветовало полиции «обращать внимание на участников с историей использования мирных протестов для насильственных действий» и тех, «кто проходил подготовку, подобную парамилитарной».

Организация Indivisible Project, координирующая акции «Без королей», отмечает, что они носят «исключительно мирный характер». Протесты призваны показать «широкую коалицию американцев всех возрастов и происхождения», отстаивающих демократические ценности и выступающих против «авторитарного курса администрации».

Республиканцы активно критикуют акции протеста. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что митинги якобы "способствовали правительственному шатдауну".

Президент Дональд Трамп в комментарии телеканала Fox Business заявил, что демократы «намеренно затягивают переговоры о финансировании правительства из-за этих протестов». «Некоторые говорят, что они хотят отложить (этот вопрос) из-за короля… Это не король… Они называют меня королем. Я не им», — сказал Трамп.

Нынешняя волна протестов стала второй в этом году. Первая состоялась в июне, когда, по оценкам организаторов, на улицы вышли около пяти миллионов американцев во время военного парада в Вашингтоне.