Експерти назвали "ляпасом для ЄС" майбутню зустріч Трампа і Путіна в Будапешті

Аналітики зазначають, що Путін не змінив своїх позицій щодо України, тому немає підстав очікувати дипломатичного прориву.
Головні тези:
- Путін не змінив своїх позицій щодо України, тому очікувати дипломатичного прориву не варто.
- Кремль використовує дипломатію лише для виграшу часу у війні на фронті, а не для досягнення миру.
- Експерти попереджають, що саміт у Будапешті може нічого не змінити та повторити невдалий сценарій зустрічі на Алясці.
Ляпас для ЄС та тривожний сигнал для України: експерти оцінили майбутній саміт у Будапешті
Анонсований саміт лідерів Росії та США в Будапешті, ймовірно, не наблизить мир в Україні та стане повторенням зустрічі на Алясці, яка закінчилася лише тим, що обіцяні санкції проти РФ знову було відкладено на невизначений термін.
Усе тому, що Кремль використовує дипломатію не для досягнення миру, а лише для того, щоб виграти час своїм військовим на фронті. Про це пише DW з посиланням на західних аналітиків.
Старша віцепрезидентка з трансатлантичних ініціатив у царині безпеки Німецького фонду Маршалла Клаудіа Майор вважає, що телефонна розмова Трампа з Путіним, ініційована Москвою, була реакцією на погрозу постачань ракет "Томагавк" Україні.
Вона нагадала, що в серпні зустріччю на Алясці Путін зміг зірвати плани Трампа щодо введення нових санкцій проти РФ, а мир в Україні після тієї зустрічі так і не став ближчим. "У Будапешті повториться Аляска", і Путіну знову вдасться надурити Трампа, вважає Майор. Вона не виключає, що "США й надалі продовжать займати незрозумілу позицію — або посередника, або скоріше ближче до того, щоб бути на боці Росії".
Зі свого боку, професор Університету Інсбрука, експерт з Росії Герхард Манготт вважає, що Трамп ніколи всерйоз не збирався передавати ракети українцям, а використовував їх як спосіб чинити тиск на Росію і змусити її зрушити зі своєї позиції.
Поганим знаком для Києва і ляпасом для Євросоюзу" Манготт вважає і те, що місцем проведення нового американо-російського саміту обрано саме Будапешт. Столицю країни з найбільш проросійським урядом у ЄС.
Усе як у старі кепські часи, великі держави намагаються врегулювати питання. (...) При цьому в Будапешті не буде України, з якою Росія відмовляється вести переговори на рівні президентів.
