Експерти назвали "ляпасом для ЄС" майбутню зустріч Трампа і Путіна в Будапешті

Аналітики зазначають, що Путін не змінив своїх позицій щодо України, тому немає підстав очікувати дипломатичного прориву.

Ляпас для ЄС та тривожний сигнал для України: експерти оцінили майбутній саміт у Будапешті

Анонсований саміт лідерів Росії та США в Будапешті, ймовірно, не наблизить мир в Україні та стане повторенням зустрічі на Алясці, яка закінчилася лише тим, що обіцяні санкції проти РФ знову було відкладено на невизначений термін.

Усе тому, що Кремль використовує дипломатію не для досягнення миру, а лише для того, щоб виграти час своїм військовим на фронті. Про це пише DW з посиланням на західних аналітиків.

Старша віцепрезидентка з трансатлантичних ініціатив у царині безпеки Німецького фонду Маршалла Клаудіа Майор вважає, що телефонна розмова Трампа з Путіним, ініційована Москвою, була реакцією на погрозу постачань ракет "Томагавк" Україні.

Водночас Майор впевнена, що переговори в Будапешті зрештою нічого не змінять. За її словами, "як правило, Путіну знов і знов вдається переконати Трампа в тому", щоб той утримався від справді активних кроків з підтримки України і тиску на Росію. Поширити

Вона нагадала, що в серпні зустріччю на Алясці Путін зміг зірвати плани Трампа щодо введення нових санкцій проти РФ, а мир в Україні після тієї зустрічі так і не став ближчим. "У Будапешті повториться Аляска", і Путіну знову вдасться надурити Трампа, вважає Майор. Вона не виключає, що "США й надалі продовжать займати незрозумілу позицію — або посередника, або скоріше ближче до того, щоб бути на боці Росії".

Зі свого боку, професор Університету Інсбрука, експерт з Росії Герхард Манготт вважає, що Трамп ніколи всерйоз не збирався передавати ракети українцям, а використовував їх як спосіб чинити тиск на Росію і змусити її зрушити зі своєї позиції.

Поганим знаком для Києва і ляпасом для Євросоюзу" Манготт вважає і те, що місцем проведення нового американо-російського саміту обрано саме Будапешт. Столицю країни з найбільш проросійським урядом у ЄС.