Эксперты назвали "пощечиной для ЕС" предстоящую встречу Трампа и Путина в Будапеште

Аналитики отмечают, что Путин не изменил своих позиций по отношению к Украине, поэтому нет оснований ожидать дипломатического прорыва.
Главные тезисы
- Предстоящий саммит в Будапеште не приведет к дипломатическому прорыву, так как Путин продолжает сохранять свои позиции по отношению к Украине.
- Эксперты считают, что Кремль использует дипломатию и переговоры лишь как способ выиграть время в военном конфликте, а не для достижения мира.
- Предыдущая встреча на Аляске закончилась неудачей, санкции против РФ были отложены, что подталкивает на предположение о повторении этого сценария в Будапеште.
Пощечина для ЕС и тревожный сигнал для Украины: эксперты оценили предстоящий саммит в Будапеште
Анонсированный саммит лидеров России и США в Будапеште, вероятно, не приблизит мир в Украине и станет повторением встречи на Аляске, которая закончилась тем, что обещанные санкции против РФ снова были отложены на неопределенный срок.
Все потому, что Кремль использует дипломатию не для достижения мира, а только для того, чтобы выиграть время своим военным на фронте. Об этом пишет DW со ссылкой на западных аналитиков.
Старшая вице-президент по трансатлантических инициатив в области безопасности Немецкого фонда Маршалла Клаудиа Майор считает, что телефонный разговор Трампа с Путиным, инициированный Москвой, был реакцией на угрозу поставок ракет "Томагавк" Украине.
Она напомнила, что в августе встречей на Аляске Путин смог сорвать планы Трампа по введению новых санкций против РФ, а мир в Украине после той встречи так и не стал ближе. "В Будапеште повторится Аляска", и Путину снова удастся обмануть Трампа, считает Майор. Она не исключает, что "США и дальше продолжат занимать непонятную позицию — либо посредника, либо скорее ближе к тому, чтобы быть на стороне России".
Со своей стороны, профессор Университета Инсбрука, эксперт из России Герхард Манготт считает, что Трамп никогда всерьез не собирался передавать ракеты украинцам, а использовал их как способ оказывать давление на Россию и заставить ее сместить со своей позиции.
Плохим знаком для Киева и оплеухой для Евросоюза" Манготт считает и то, что местом проведения нового американо-российского саммита избран именно Будапешт. Столица страны с наиболее пророссийским правительством в ЕС.
Все как в старые скверные времена, великие государства пытаются урегулировать вопросы. (…) При этом в Будапеште не будет Украины, с которой Россия отказывается вести переговоры на уровне президентов.
