Политики стран ЕС считают оскорблением и "ужасом" тот факт, что президент США Дональд Трамп и нелегитимный президент РФ Владимир Путин запланировали встречу в венгерской столице Будапеште.
Главные тезисы
- Политики ЕС считают встречу Трампа и Путина в Будапеште ужасом и оскорблением.
- Действия президентов могут привести к отстранению Евросоюза от обсуждения войны РФ против Украины, порождая негативные последствия для международных отношений.
- Планирующаяся встреча в Будапеште может усугубить разногласия между странами ЕС по отношению к России, вызвав недовольство в европейском сообществе.
В Евросоюзе недовольны предстоящей встречей Трампа и Путина
Предстоящая встреча Трампа с Путиным в Будапеште ставит руководителей институтов ЕС и НАТО "в неловкое и неприятное положение", ведь Путин и Трамп намерены обсудить российско-украинскую войну в стране ЕС, но без участия самого блока.
Место было выбрано тщательно, поскольку это может принести пользу РФ, усугубив разногласия в ЕС относительно действий Москвы. Это также может оказать большую услугу Виктору Орбану, которого в следующем году ждут выборы, — сказал изданию неназванный европейский дипломат.
В публичных выступлениях политики стран ЕС заявляют, что встреча между Трампом и Путиным будет полезна, если она поможет покончить с российским вторжением в Украину.
Трамп накануне встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским провел телефонный разговор с Путиным, после которого заявил, что встретится с главой Кремля в Будапеште, чтобы обсудить возможность прекращения этой бесславной войны между РФ и Украиной.
