"Политический ужас". В ЕС бьют тревогу из-за новой встречи Трампа и Путина
Категория
Политика
Дата публикации

"Политический ужас". В ЕС бьют тревогу из-за новой встречи Трампа и Путина

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  El Pais

Политики стран ЕС считают оскорблением и "ужасом" тот факт, что президент США Дональд Трамп и нелегитимный президент РФ Владимир Путин запланировали встречу в венгерской столице Будапеште.

Главные тезисы

  • Политики ЕС считают встречу Трампа и Путина в Будапеште ужасом и оскорблением.
  • Действия президентов могут привести к отстранению Евросоюза от обсуждения войны РФ против Украины, порождая негативные последствия для международных отношений.
  • Планирующаяся встреча в Будапеште может усугубить разногласия между странами ЕС по отношению к России, вызвав недовольство в европейском сообществе.

В Евросоюзе недовольны предстоящей встречей Трампа и Путина

Предстоящая встреча Трампа с Путиным в Будапеште ставит руководителей институтов ЕС и НАТО "в неловкое и неприятное положение", ведь Путин и Трамп намерены обсудить российско-украинскую войну в стране ЕС, но без участия самого блока.

Место было выбрано тщательно, поскольку это может принести пользу РФ, усугубив разногласия в ЕС относительно действий Москвы. Это также может оказать большую услугу Виктору Орбану, которого в следующем году ждут выборы, — сказал изданию неназванный европейский дипломат.

В публичных выступлениях политики стран ЕС заявляют, что встреча между Трампом и Путиным будет полезна, если она поможет покончить с российским вторжением в Украину.

Однако в частных разговорах несколько источников заявили о "политическом ужасе" для ЕС.

Трамп накануне встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским провел телефонный разговор с Путиным, после которого заявил, что встретится с главой Кремля в Будапеште, чтобы обсудить возможность прекращения этой бесславной войны между РФ и Украиной.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мир неправильно понял решение Трампа касательно Tomahawk
Трамп все еще может передать Украине Tomahawk
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Эксперты назвали "пощечиной для ЕС" предстоящую встречу Трампа и Путина в Будапеште
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
No Kings. В США проходят масштабные протесты против политики Трампа — видео
США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?