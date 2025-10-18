"Политический ужас". В ЕС бьют тревогу из-за новой встречи Трампа и Путина

Политики стран ЕС считают оскорблением и "ужасом" тот факт, что президент США Дональд Трамп и нелегитимный президент РФ Владимир Путин запланировали встречу в венгерской столице Будапеште.

В Евросоюзе недовольны предстоящей встречей Трампа и Путина

Предстоящая встреча Трампа с Путиным в Будапеште ставит руководителей институтов ЕС и НАТО "в неловкое и неприятное положение", ведь Путин и Трамп намерены обсудить российско-украинскую войну в стране ЕС, но без участия самого блока.

Место было выбрано тщательно, поскольку это может принести пользу РФ, усугубив разногласия в ЕС относительно действий Москвы. Это также может оказать большую услугу Виктору Орбану, которого в следующем году ждут выборы, — сказал изданию неназванный европейский дипломат.

В публичных выступлениях политики стран ЕС заявляют, что встреча между Трампом и Путиным будет полезна, если она поможет покончить с российским вторжением в Украину.

Однако в частных разговорах несколько источников заявили о "политическом ужасе" для ЕС.

Трамп накануне встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским провел телефонный разговор с Путиным, после которого заявил, что встретится с главой Кремля в Будапеште, чтобы обсудить возможность прекращения этой бесславной войны между РФ и Украиной.