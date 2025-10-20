Трамп сделал заявление о территориальных уступках Украины России на Донбассе
Трамп сделал заявление о территориальных уступках Украины России на Донбассе

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил Зеленскому отдать Донбасс России.

Главные тезисы

  • Трамп заявил, что никогда не говорил Зеленскому отдать Донбасс России и считает, что территориальный статус должен остаться неизменным.
  • Предложение Трампа о соглашении на существующих линиях фронта может свидетельствовать о его стремлении к быстрому урегулированию конфликта.

Трамп сделал важное заявление по поводу судьбы украинского Донбасса

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия должны остановиться на тех линиях на поле боя, где они находятся сейчас, подчеркнул, что никогда не обсуждал сдачу Донбасса России. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов на борту Air Force One.

Нет, мы никогда этого не обсуждали. Мы считаем, что им следует просто остановиться на линиях, на которых они находятся, на линии фронта. Остальные очень сложно обсудить, если говорить: "Вы берете это, мы берем то.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Отвечая на вопрос о судьбе Донбасса, Трамп сказал, что считает, что он должен остаться разделенным.

Пусть все будет разделено так, как есть. Сейчас он разделен. Думаю, 78% территории уже занято Россией. Оставьте все как есть. Они могут... договориться о чем-нибудь позже.

По данным источников издания, Трамп выдвинул это предложение после того, как Зеленский заявил, что добровольно не уступит Москве ни одну территорию.

Встреча завершилась решением (Трампа) заключить "сделку там, где мы находимся, на линии разграничения.

При этом пятничная встреча указывает на то, что Трамп, возможно, снова стремится к скорейшему заключению соглашения, даже если условия будут неприятны для Киева.

Все было очень плохо. Послание было таким: "Ваша страна замерзнет, и ваша страна будет уничтожена", если Украина не заключит соглашение с Россией”, – рассказал один из собеседников издания.

Другой источник опроверг заявления Трампа о том, что Украина будет "уничтожена". Однако оба источника заявили, что Трамп несколько раз прибег к ненормативной лексике.

