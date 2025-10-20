Трамп сделал заявление о территориальных уступках Украины России на Донбассе

Президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил Зеленскому отдать Донбасс России.
Главные тезисы
- Трамп заявил, что никогда не говорил Зеленскому отдать Донбасс России и считает, что территориальный статус должен остаться неизменным.
- Предложение Трампа о соглашении на существующих линиях фронта может свидетельствовать о его стремлении к быстрому урегулированию конфликта.
Трамп сделал важное заявление по поводу судьбы украинского Донбасса
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия должны остановиться на тех линиях на поле боя, где они находятся сейчас, подчеркнул, что никогда не обсуждал сдачу Донбасса России. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов на борту Air Force One.
Отвечая на вопрос о судьбе Донбасса, Трамп сказал, что считает, что он должен остаться разделенным.
По данным источников издания, Трамп выдвинул это предложение после того, как Зеленский заявил, что добровольно не уступит Москве ни одну территорию.
Встреча завершилась решением (Трампа) заключить "сделку там, где мы находимся, на линии разграничения.
При этом пятничная встреча указывает на то, что Трамп, возможно, снова стремится к скорейшему заключению соглашения, даже если условия будут неприятны для Киева.
Другой источник опроверг заявления Трампа о том, что Украина будет "уничтожена". Однако оба источника заявили, что Трамп несколько раз прибег к ненормативной лексике.
