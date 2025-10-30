Пентагон получил от Трампа приказ немедленно начать испытание ядерного оружия

Американский лидер Дональд Трамп поручил Министерству войны США немедленно приступить к испытанию ядерного оружия "на равных условиях" с Россией и Китаем.
Главные тезисы
- Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытание ядерного оружия “на равных условиях” с Россией и Китаем.
- Испытания могут повлиять на глобальный стратегический баланс и стабильность в мире.
- Китай выразил надежду на соблюдение США обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Пентагон начнет новые испытания ядерного оружия
Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social.
Дональд Трамп отметил, что "Соединенные Штаты имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна" и выразил мнение, что этого удалось достичь, в частности, благодаря полному обновлению и реконструкции имеющегося оружия во время его первого президентского срока.
Американский лидер добавил, что этот процесс "начнется немедленно".
Китай уже отреагировал на заявления Трампа.
Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь, комментируя поручение президента США Дональда Трампа Пентагона немедленно возобновить испытания ядерного оружия, передает корреспондент Укринформа.
По его словам, Пекин считает, что Вашингтон обладает реальными действиями продемонстрировать поддержку международного режима ядерного разоружения и нераспространения.
Соблюдение своих обязательств по этому Соединенные Штаты будут способствовать поддержанию глобального стратегического баланса и стабильности.
