Пентагон получил от Трампа приказ немедленно начать испытание ядерного оружия

Американский лидер Дональд Трамп поручил Министерству войны США немедленно приступить к испытанию ядерного оружия "на равных условиях" с Россией и Китаем.

Пентагон начнет новые испытания ядерного оружия

Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп отметил, что "Соединенные Штаты имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна" и выразил мнение, что этого удалось достичь, в частности, благодаря полному обновлению и реконструкции имеющегося оружия во время его первого президентского срока.

Из-за огромной разрушительной силы я ненавидел это делать, но у меня не было выбора! Россия занимает второе место, а Китай — третье, но через 5 лет он догонит нас. В связи с испытательными программами других стран я поручил Министерству войны начать испытание нашего ядерного оружия на равных условиях. Дональд Трамп Президент США

Американский лидер добавил, что этот процесс "начнется немедленно".

Заявление Трампа

Китай уже отреагировал на заявления Трампа.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь, комментируя поручение президента США Дональда Трампа Пентагона немедленно возобновить испытания ядерного оружия, передает корреспондент Укринформа.

Китай надеется, что США будут добросовестно выполнять свои обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и будут соблюдать обещания по мораторию на испытания ядерного оружия. Поделиться

По его словам, Пекин считает, что Вашингтон обладает реальными действиями продемонстрировать поддержку международного режима ядерного разоружения и нераспространения.