Украина успешно поразила 7 районов сосредоточения армии РФ

Утром 31 октября Генштаб ВСУ официально подтвердил, что авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 31 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 141 830 (+970) человек

танков — 11 310(+5) ед.

боевых бронированных машин — 23 519 (+5) ед.

артиллерийских систем — 34 128 (+39) ед.

РСЗО — 1 533 (+2) ед.

средств ПВО — 1233 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 76355 (+648) ед.

крылатых ракет — 3 917 (+37) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 66111 (+118) ед.

Вчера противник нанес три ракетных и 88 авиационных ударов, применил 66 ракет и сбросил 168 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, произвел 4739 обстрелов, в том числе 122 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6725 дронов-камикадзе.