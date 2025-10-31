Украина успешно поразила 7 районов сосредоточения армии РФ

Утром 31 октября Генштаб ВСУ официально подтвердил, что авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1346 день полномасштабной войны РФ против Украины.
- Всего в течение 30 октября на фронте произошло 132 боестолкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 31 октября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 141 830 (+970) человек
танков — 11 310(+5) ед.
боевых бронированных машин — 23 519 (+5) ед.
артиллерийских систем — 34 128 (+39) ед.
РСЗО — 1 533 (+2) ед.
средств ПВО — 1233 (+1) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 76355 (+648) ед.
крылатых ракет — 3 917 (+37) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 66111 (+118) ед.
Вчера противник нанес три ракетных и 88 авиационных ударов, применил 66 ракет и сбросил 168 управляемых авиационных бомб.
Кроме этого, произвел 4739 обстрелов, в том числе 122 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6725 дронов-камикадзе.
