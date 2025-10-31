Украина успешно поразила 7 районов сосредоточения армии РФ
Украина успешно поразила 7 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Утром 31 октября Генштаб ВСУ официально подтвердил, что авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

  • Начался 1346  день полномасштабной войны РФ против Украины.
  • Всего в течение 30 октября на фронте произошло 132 боестолкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 31 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 141 830 (+970) человек

  • танков — 11 310(+5) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 519 (+5) ед.

  • артиллерийских систем — 34 128 (+39) ед.

  • РСЗО — 1 533 (+2) ед.

  • средств ПВО — 1233 (+1) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 76355 (+648) ед.

  • крылатых ракет — 3 917 (+37) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 66111 (+118) ед.

Вчера противник нанес три ракетных и 88 авиационных ударов, применил 66 ракет и сбросил 168 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, произвел 4739 обстрелов, в том числе 122 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6725 дронов-камикадзе.

