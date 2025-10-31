Україна успішно уразила 7 районів зосередження армії РФ

Вранці 31 жовтня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували 7 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1346 день повномасштабної війни РФ проти України.
- Загалом протягом 30 жовтня на фронті відбулося 132 боєзіткнення.
Втрати армії РФ станом на 31 жовтня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 141830 (+970) осіб
танків — 11 310(+5) од.
бойових броньованих машин — 23 519 (+5) од.
артилерійських систем — 34 128 (+39) од.
РСЗВ — 1 533 (+2) од.
засобів ППО — 1 233 (+1) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 76355 (+648) од.
крилатих ракет — 3 917 (+37) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 66111 (+118) од.
Вчора противник завдав трьох ракетних й 88 авіаційних ударів, застосував 66 ракет та скинув 168 керованих авіаційних бомб.
Крім цього, здійснив 4739 обстрілів, зокрема 122 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6725 дронів-камікадзе.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-