Україна успішно уразила 7 районів зосередження армії РФ
Україна
Україна успішно уразила 7 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Вранці 31 жовтня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували 7 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1346 день повномасштабної війни РФ проти України.
  • Загалом протягом 30 жовтня на фронті відбулося 132 боєзіткнення.

Втрати армії РФ станом на 31 жовтня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 141830 (+970) осіб

  • танків — 11 310(+5) од.

  • бойових броньованих машин — 23 519 (+5) од.

  • артилерійських систем — 34 128 (+39) од.

  • РСЗВ — 1 533 (+2) од.

  • засобів ППО — 1 233 (+1) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 76355 (+648) од.

  • крилатих ракет — 3 917 (+37) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 66111 (+118) од.

Вчора противник завдав трьох ракетних й 88 авіаційних ударів, застосував 66 ракет та скинув 168 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, здійснив 4739 обстрілів, зокрема 122 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6725 дронів-камікадзе.

