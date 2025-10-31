РФ атакувала Суми дронами — 11 потерпілих, зокрема діти

Вранці 31 жовтня глава Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив, що обласний центр пережив ще одну масовану атаку з боку російських загарбників. Вона почалася ще о 22:30 30 жовтня. Ворог знову бив по житлових районах та інфраструктурі міста, є постраждалі черед цивільних.
Головні тези:
- Росіяни знову били по цивільній інфраструктурі в Сумах.
- Рятувальники ДСНС встигли врятувати життя мешканців атакованих будинків.
Нова атака Росії на Суми — які наслідки
За словами Григорова, станом на 08:00 відомо про 11 постраждалих, серед них — діти. 14-річна дівчинка шпиталізована.
Окрім того, під удари російських окупантів потрапили житлові квартири у багатоповерхівках, приватні будинки, автомобілі.
Рятувальники ДСНС змогли успішно врятувати життя мешканців пошкоджених осель.
Як повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”, росіяни також встигли пошкодити пасажирське депо — знищено частину господарських приміщень і вагони.
Попри це, вказано, що поїзд Суми — Київ рушив за графіком із підмінним складом.
