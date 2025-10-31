РФ атакувала Суми дронами — 11 потерпілих, зокрема діти

Вранці 31 жовтня глава Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив, що обласний центр пережив ще одну масовану атаку з боку російських загарбників. Вона почалася ще о 22:30 30 жовтня. Ворог знову бив по житлових районах та інфраструктурі міста, є постраждалі черед цивільних.

Нова атака Росії на Суми — які наслідки

За словами Григорова, станом на 08:00 відомо про 11 постраждалих, серед них — діти. 14-річна дівчинка шпиталізована.

Загрози її життю немає — медики надали необхідну допомогу та спостерігають за станом дитини, — наголосив глава ОВА.

Окрім того, під удари російських окупантів потрапили житлові квартири у багатоповерхівках, приватні будинки, автомобілі.

Рятувальники ДСНС змогли успішно врятувати життя мешканців пошкоджених осель.

Для людей, чиї домівки були пошкоджені, ще вночі організували тимчасовий прихисток у пункті Незламності. Там із ними працюють психологи. Олег Григоров Глава Сумської ОВА

Як повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”, росіяни також встигли пошкодити пасажирське депо — знищено частину господарських приміщень і вагони.

Попри це, вказано, що поїзд Суми — Київ рушив за графіком із підмінним складом.