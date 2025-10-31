РФ атакувала Суми дронами — 11 потерпілих, зокрема діти
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Суми дронами — 11 потерпілих, зокрема діти

Сумська ОВА
РФ атакувала Суми дронами — 11 потерпілих, зокрема діти
Read in English

Вранці 31 жовтня глава Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив, що обласний центр пережив ще одну масовану атаку з боку російських загарбників.  Вона почалася ще о 22:30 30 жовтня. Ворог знову бив по житлових районах та інфраструктурі міста, є постраждалі черед цивільних.

Головні тези:

  • Росіяни знову били по цивільній інфраструктурі в Сумах. 
  • Рятувальники ДСНС встигли врятувати життя мешканців атакованих будинків.

Нова атака Росії на Суми — які наслідки

За словами Григорова, станом на 08:00 відомо про 11 постраждалих, серед них — діти. 14-річна дівчинка шпиталізована.

Загрози її життю немає — медики надали необхідну допомогу та спостерігають за станом дитини, — наголосив глава ОВА.

Окрім того, під удари російських окупантів потрапили житлові квартири у багатоповерхівках, приватні будинки, автомобілі.

Рятувальники ДСНС змогли успішно врятувати життя мешканців пошкоджених осель.

Для людей, чиї домівки були пошкоджені, ще вночі організували тимчасовий прихисток у пункті Незламності. Там із ними працюють психологи.

Олег Григоров

Олег Григоров

Глава Сумської ОВА

Як повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”, росіяни також встигли пошкодити пасажирське депо — знищено частину господарських приміщень і вагони.

Попри це, вказано, що поїзд Суми — Київ рушив за графіком із підмінним складом.

Дякую всім службам, які працювали цілу ніч, допомагаючи людям і ліквідовуючи наслідки ударів, — наголосив Григоров.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Норвегія планує виділити мільярди євро на допомогу Україні
Норвегія залишається на боці України
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Коаліція рішучих" розробила для України мирний план — Стармер
Стармер
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Скільки ще років Україна готова воювати — прогноз Зеленського
Україна не може воювати десятиліттями

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?