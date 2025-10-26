Скільки ще років Україна готова воювати — прогноз Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації

Скільки ще років Україна готова воювати — прогноз Зеленського

Україна не може воювати десятиліттями
Джерело:  The Sunday Times

Як повідомив премʼєр Польщі Дональд Туск, український лідер Володимир Зеленський в останній розмові розповів йому про готовність країни воювати проти агресорки Росії ще 2-3 роки.

Головні тези:

  • Офіційний Київ непокоїться через впливу війни на населення та економіку.
  • Туск зазначив, що Росія також потерпає від наслідків власної агресії. 

Україна не може воювати десятиліттями

Як відверто зізнався Дональд Туск, Володимир Зеленський та його команда занепокоєні тим, які наслідки ця війна матиме для населення та економіки країни.

Польський політик наголосив: він не сумнівається, що Україна виживе як незалежна держава.

Зараз головне питання полягає в тому, скільки жертв буде. Президент Зеленський сказав мені (в четвер. — ред.), що сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова боротися ще два-три роки.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премʼєр-міністр Польщі

Він звернув увагу на те, що повномасштабна війна — це удар не лише по економіці України, а й по економіці РФ.

На переконання Туска, сама лише внутрішня дестабілізація зробить диктатора Путіна більш агресивним.

Росіяни перебувають у дуже скрутному становищі (в економічному плані. — Ред.). Чи означає це, що ми можемо сказати, що перемагаємо? Зовсім ні. Вони мають одну велику перевагу над Заходом, а особливо над Європою: вони готові воювати, — пояснив політик.

Категорія
Світ
Дата публікації
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
