Скільки ще років Україна готова воювати — прогноз Зеленського

Як повідомив премʼєр Польщі Дональд Туск, український лідер Володимир Зеленський в останній розмові розповів йому про готовність країни воювати проти агресорки Росії ще 2-3 роки.

Україна не може воювати десятиліттями

Як відверто зізнався Дональд Туск, Володимир Зеленський та його команда занепокоєні тим, які наслідки ця війна матиме для населення та економіки країни.

Польський політик наголосив: він не сумнівається, що Україна виживе як незалежна держава.

Зараз головне питання полягає в тому, скільки жертв буде. Президент Зеленський сказав мені (в четвер. — ред.), що сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова боротися ще два-три роки. Дональд Туск Премʼєр-міністр Польщі

Він звернув увагу на те, що повномасштабна війна — це удар не лише по економіці України, а й по економіці РФ.

На переконання Туска, сама лише внутрішня дестабілізація зробить диктатора Путіна більш агресивним.