Скільки ще років Україна готова воювати — прогноз Зеленського

Як повідомив премʼєр Польщі Дональд Туск, український лідер Володимир Зеленський в останній розмові розповів йому про готовність країни воювати проти агресорки Росії ще 2-3 роки.
Головні тези:
- Офіційний Київ непокоїться через впливу війни на населення та економіку.
- Туск зазначив, що Росія також потерпає від наслідків власної агресії.
Україна не може воювати десятиліттями
Як відверто зізнався Дональд Туск, Володимир Зеленський та його команда занепокоєні тим, які наслідки ця війна матиме для населення та економіки країни.
Польський політик наголосив: він не сумнівається, що Україна виживе як незалежна держава.
Він звернув увагу на те, що повномасштабна війна — це удар не лише по економіці України, а й по економіці РФ.
На переконання Туска, сама лише внутрішня дестабілізація зробить диктатора Путіна більш агресивним.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-