Воїни ГУР уразили десантний катер РФ і 3 РЛС у Криму — відео

26 жовтня Головне управління розвідки Міноборони України продемонструвало процес полювання своїх бійців на російські воєнні цілі в тимчасово окупованому Криму.
Головні тези:
- "Примари” ГУР провели нове полювання на півострові.
- Вони також показали, як знищують ворожу ППО.
Що відомо про нові успіхи ГУР
Результати нового полювання ГУРівців виглядають наступним чином:
РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф”;
РЛС П-18 “Тєрєк”;
РЛС 55Ж6У “Нєбо-У”;
десантний катер “БК-16”.
Втрати армії РФ станом на 26 жовтня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 136 890 (+900) осіб
танків — 11 291 (+4) од.
бойових броньованих машин — 23 477 (+18) од.
артилерійських систем — 34 002 (+15) од.
РСЗВ — 1 526 (+0) од.
засоби ППО — 1 230 (+0) од.
літаків — 428 (+0) од.
гелікоптерів — 346 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 74 399 (+214) од.
крилаті ракети — 3 880 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 65 517 (+81) од.
