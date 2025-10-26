Воїни ГУР уразили десантний катер РФ і 3 РЛС у Криму — відео
Воїни ГУР уразили десантний катер РФ і 3 РЛС у Криму — відео

ГУР
Read in English

26 жовтня Головне управління розвідки Міноборони України продемонструвало процес полювання своїх бійців на російські воєнні цілі в тимчасово окупованому Криму.

Головні тези:

  • "Примари” ГУР провели нове полювання на півострові.
  • Вони також показали, як знищують ворожу ППО.

Що відомо про нові успіхи ГУР

Майстерно ухиляючись від ракет ворожої ППО, дрони спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” продовжують нищити цінну радіолокаційну техніку окупантів на Кримському півострові, — йдеться в заяві воєнної розвідки України.

Результати нового полювання ГУРівців виглядають наступним чином:

  • РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф”;

  • РЛС П-18 “Тєрєк”;

  • РЛС 55Ж6У “Нєбо-У”;

  • десантний катер “БК-16”.

Як рідшає московитська ППО в Криму — дивіться у відео. Збройна боротьба триває! Слава Україні! — наголошують українські розвідники.

Втрати армії РФ станом на 26 жовтня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 136 890 (+900) осіб

  • танків — 11 291 (+4) од.

  • бойових броньованих машин — 23 477 (+18) од.

  • артилерійських систем — 34 002 (+15) од.

  • РСЗВ — 1 526 (+0) од.

  • засоби ППО — 1 230 (+0) од.

  • літаків — 428 (+0) од.

  • гелікоптерів — 346 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 74 399 (+214) од.

  • крилаті ракети — 3 880 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 65 517 (+81) од.

