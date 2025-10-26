Авіація РФ скинула КАБ на Кривий Ріг — постраждало підприємство

Російська армія 26 жовтня вдарила по місту Кривий Ріг, що у Дніпропетровській області, керованою авіаційною бомбою. Її збила ППО.

Українська ППО збила російську авіабомбу над Кривим Рогом

Про це повідомляє глава Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Місто було атаковане КАБом, який був знищений ППО. Дякуємо.

За попередніми даними, від уламків постраждало промислове підприємство. Пожежа вже загашена.

Також внаслідок атаки одна людина постраждала.

Варто зауважити, що від Кривого Рогу до ліії боєвого зіткнення близько 75 кілометрів.

Нагадаємо, сьогодні вдень Повітряні сили попереджали про повітряну небезпеку для Кривого Рогу. За їх даними, ворог запустив у напрямку міста КАБ. Поширити

Це перший підтверджений удар авіаційною бомбою по місту. Раніше, у липні цього року, вже повідомлялось про удар авіабомбою по місту. Однак тоді з'ясувалось, що був використаний інший тип ракет.