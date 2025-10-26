Авиация РФ сбросила КАБ на Кривой Рог — пострадало предприятие

Российская армия 26 октября ударила по городу Кривой Рог Днепропетровской области управляемой авиационной бомбой. Ее сбила ПВО.

Украинская ПВО сбила российскую авиабомбу над Кривым Рогом

Об этом сообщает глава Совета обороны Александр Вилкул.

Город был атакован КАБом, уничтоженным ПВО. Спасибо.

По предварительным данным, от обломков пострадало промышленное предприятие. Пожар уже потушен.

Также в результате атаки один человек пострадал.

Следует отметить, что от Кривого Рога до лии боевого столкновения около 75 километров.

Напомним, сегодня днем воздушные силы предупреждали о воздушной опасности для Кривого Рога. По их данным, враг запустил в направлении города КАБ.

Это первый подтвержденный удар авиационной бомбой по городу. Ранее, в июле этого года, уже сообщалось об ударе авиабомбой по городу. Однако тогда выяснилось, что был использован другой тип ракет.