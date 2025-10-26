Воины ГУР поразили десантный катер РФ и 3 РЛС в Крыму — видео

26 октября Главное управление разведки Минобороны Украины продемонстрировало процесс охоты своих бойцов за российские военные цели во временно оккупированном Крыму.
Главные тезисы
- "Призраки" ГУР провели новую охоту на полуострове.
- Они также показали, как уничтожают вражескую ПВО.
Что известно о новых успехах ГУР
Результаты новой охоты ГУРовцев выглядят следующим образом:
РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф";
РЛС П-18 "Терек";
РЛС 55Ж6У "Небо-У";
десантный катер "БК-16".
Потери армии РФ по состоянию на 26 октября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 136 890 (+900) человек
танков — 11 291 (+4) ед.
боевых бронированных машин — 23 477 (+18) ед.
артиллерийских систем — 34 002 (+15) ед.
РСЗО — 1 526 (+0) ед.
средства ПВО — 1230 (+0) ед.
самолетов — 428 (+0) ед.
вертолетов — 346 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 74 399 (+214) ед.
крылатые ракеты — 3880 (+0) ед.
корабли / катера — 28 (+0) ед.
подводные лодки — 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 65 517 (+81) ед.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-