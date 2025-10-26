Воины ГУР поразили десантный катер РФ и 3 РЛС в Крыму — видео
Воины ГУР поразили десантный катер РФ и 3 РЛС в Крыму — видео

ГУР
Что известно о новых успехах ГУР
26 октября Главное управление разведки Минобороны Украины продемонстрировало процесс охоты своих бойцов за российские военные цели во временно оккупированном Крыму.

Главные тезисы

  • "Призраки" ГУР провели новую охоту на полуострове.
  • Они также показали, как уничтожают вражескую ПВО.

Что известно о новых успехах ГУР

Искусно уклоняясь от ракет вражеской ПВО, дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают уничтожать ценную радиолокационную технику оккупантов на Крымском полуострове, — сказано в заявлении военной разведки Украины.

Результаты новой охоты ГУРовцев выглядят следующим образом:

  • РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф";

  • РЛС П-18 "Терек";

  • РЛС 55Ж6У "Небо-У";

  • десантный катер "БК-16".

Как редеет московитское ПВО в Крыму — смотрите в видео. Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине! — отмечают украинские разведчики.

Потери армии РФ по состоянию на 26 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 136 890 (+900) человек

  • танков — 11 291 (+4) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 477 (+18) ед.

  • артиллерийских систем — 34 002 (+15) ед.

  • РСЗО — 1 526 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1230 (+0) ед.

  • самолетов — 428 (+0) ед.

  • вертолетов — 346 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 74 399 (+214) ед.

  • крылатые ракеты — 3880 (+0) ед.

  • корабли / катера — 28 (+0) ед.

  • подводные лодки — 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 65 517 (+81) ед.

