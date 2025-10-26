Россия создала еще один тайный полигон — расследование
Россия создала еще один тайный полигон — расследование

Что известно о тайном российском полигоне "Эстония"
Источник:  online.ua

Немецкие издания WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung провели масштабное расследование, в рамках которого стало известно, что Россия, скорее всего, создала в районе затонувшего в Балтийском море парома "Эстония" тайный полигон для подводных операций.

Главные тезисы

  • Россия стремительно увеличивает свое влияние в Балтийском море.
  • Этим занимается секретное подразделение, подчиняющееся непосредственно российскому Минобороны.

Что известно о тайном российском полигоне "Эстония"

Журналисты обращают внимание на то, что паром "Эстония" затонул более 30 лет назад во время шторма по дороге из Таллинна в Стокгольм.

Эта масштабная авария привела к гибели 852 человек. После трагедии власти Финляндии, Эстонии и Германии приказали закрыть доступ к "Эстонии".

Однако в рамках нового расследования стало известно, что российские разведслужбы разместили на затонутом судне подводные устройства.

Именно они дают возможность россиянам управлять беспилотниками и подводными роботами.

Более того, они даже способны собирать акустические сигнатуры военных кораблей и подводных лодок НАТО.

От своих инсайдеров журналисты узнали, что это дело рук Главного управления глубоководных исследований РФ.

Что важно понимать, речь идет о секретном подразделении, которым руководит непосредственно Минобороны страны-агрессорки.

Он контролирует флот с судов спецназначения, мини-подлодок и подводных беспилотников. Одним из таких судов является разведывательный корабль "Янтарь", который неоднократно обнаруживали ВМС стран-членов НАТО вблизи подводных кабелей и критически важных объектов инфраструктуры в Северном и Балтийском морях.

