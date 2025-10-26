Россия создала еще один тайный полигон — расследование

Немецкие издания WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung провели масштабное расследование, в рамках которого стало известно, что Россия, скорее всего, создала в районе затонувшего в Балтийском море парома "Эстония" тайный полигон для подводных операций.
Главные тезисы
- Россия стремительно увеличивает свое влияние в Балтийском море.
- Этим занимается секретное подразделение, подчиняющееся непосредственно российскому Минобороны.
Что известно о тайном российском полигоне "Эстония"
Журналисты обращают внимание на то, что паром "Эстония" затонул более 30 лет назад во время шторма по дороге из Таллинна в Стокгольм.
Эта масштабная авария привела к гибели 852 человек. После трагедии власти Финляндии, Эстонии и Германии приказали закрыть доступ к "Эстонии".
Однако в рамках нового расследования стало известно, что российские разведслужбы разместили на затонутом судне подводные устройства.
Именно они дают возможность россиянам управлять беспилотниками и подводными роботами.
Более того, они даже способны собирать акустические сигнатуры военных кораблей и подводных лодок НАТО.
От своих инсайдеров журналисты узнали, что это дело рук Главного управления глубоководных исследований РФ.
Что важно понимать, речь идет о секретном подразделении, которым руководит непосредственно Минобороны страны-агрессорки.
