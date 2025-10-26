Президент Литвы планирует ограничить транзит в Калининград

Лидер Литвы Гитанас Науседа призывает закрыть границу с Беларусью на длительный срок и ограничить транзит в российский Калининград из-за угрозы контрабанды, которая осуществляется с помощью метеокуль.

Науседа выступил с новым предложением

По словам лидера Литвы, он внимательно проанализировал инциденты последних дней и сбои в работе аэропортов.

Науседа публично подтвердил, что оценивает это как гибридную атаку на свою страну, на которую крайне важно реагировать как симметричными, так и асимметричными способами.

На этом фоне он сообщил, что уже скоро правительство должно предложить способы реагирования.

Среди вариантов, которые должны быть рассмотрены, — закрытие границы с Беларусью и ограничение транзита в Калининград. Гитанос Науседа Президент Литвы

Как уже упоминалось ранее, ночью 26 октября Литва приняла решение о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью.

Это произошло из-за подозрений, что с беларуской стороны в Литву снова прилетели метеозонды с контрабандными сигаретами.

Более того, была приостановлена работа аэропорта Вильнюса.