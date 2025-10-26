Президент Литви планує обмежити транзит у Калінінград

Лідер Литви Гітанас Науседа закликає закрити кордон з Білоруссю на тривалий термін і обмежити транзит до російського Калінінграда через загрозу контрабанди, що відбувається за допомогою метеокуль.

Науседа виступив з новою пропозицією

За словами лідера Литви, він уважно проаналізував інциденти останніх днів і збої в роботі аеропортів.

Науседа публічно підтвердив, що оцінює це як гібридну атаку на власну країну, на яку вкрай важливо реагувати як симетричними, так і асиметричними способами.

На цьому тлі він повідомив, що вже незабаром уряд повинен запропонувати способи реагування.

Серед варіантів, які повинні бути розглянуті, — тривале закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до Калінінграда. Гітанас Науседа Президент Литви

Як уже згадувалося раніше, вночі 26 жовтня Литва ухвалила рішення щодо закриття контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Білоруссю.

Це сталося через підозри, що з білоруського боку до Литви знову прилетіли метеозонди з контрабандними сигаретами.

Ба більше, була призупинена робота аеропорту Вільнюса.