Президент Литви планує обмежити транзит у Калінінград

Лідер Литви Гітанас Науседа закликає закрити кордон з Білоруссю на тривалий термін і обмежити транзит до російського Калінінграда через загрозу контрабанди, що відбувається за допомогою метеокуль.
Головні тези:
- Глава країни пригрозив Росії симетричними, так і асиметричними відповідями на її провокації.
- Відносини Литви та Білорусь також стрімко погіршуються.
Науседа виступив з новою пропозицією
За словами лідера Литви, він уважно проаналізував інциденти останніх днів і збої в роботі аеропортів.
Науседа публічно підтвердив, що оцінює це як гібридну атаку на власну країну, на яку вкрай важливо реагувати як симетричними, так і асиметричними способами.
На цьому тлі він повідомив, що вже незабаром уряд повинен запропонувати способи реагування.
Як уже згадувалося раніше, вночі 26 жовтня Литва ухвалила рішення щодо закриття контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Білоруссю.
Це сталося через підозри, що з білоруського боку до Литви знову прилетіли метеозонди з контрабандними сигаретами.
Ба більше, була призупинена робота аеропорту Вільнюса.
Увечері 24 жовтня Литва закрила два найбільші аеропорти, а також тимчасово припинила роботу прикордонних переходів із Білоруссю через метеозонди.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-