Туск попередив про загрозу ядерного удару Росії по Лондону

Польський прем'єр Дональд Туск озвучив неочікуване попередження: за його словами в разі нападу Росії на країну НАТО під ударом опиниться і Велика Британія, насамперед Лондон.
Головні тези:
- Росія намагається залякати союзників України.
- Ядерний удар РФ по столицям Європи стає дедалі ймовірнішим сценарієм.
Лондон у зоні ризику?
Як зазначив Туск, громадяни Великої Британії врешті-решт повинні навчитися жити без "солодкої ілюзії" безпеки, адже вторгнення Росії в НАТО цілком ймовірний сценарій.
Польський політик звернув увагу світу на те, що після візиту до Києва прем'єр Британії Кір Стармер пережив підпал свого будинку в Лондоні.
За попередніми даними, це могла зробити саме російська розвідка.
На переконання політика, якщо Путін розмістить свої новітні гіперзвукові ракети "Орєшник" в Білорусі або Калінінграді, то ризик ескалації значно зросте.
Річ насамперед у тім, що Росія зможе завдати ядерного удару по будь-якій європейській столиці, зокрема й по Лондону, за дальності до 3 200 км.
Туск нагадав, що Росія — це не лише проблема України, а й усього світу.
