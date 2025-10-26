Туск попередив про загрозу ядерного удару Росії по Лондону
Туск попередив про загрозу ядерного удару Росії по Лондону

Туск
Джерело:  The Times

Польський прем'єр Дональд Туск озвучив неочікуване попередження: за його словами в разі нападу Росії на країну НАТО під ударом опиниться і Велика Британія, насамперед Лондон.

Головні тези:

  • Росія намагається залякати союзників України.
  • Ядерний удар РФ по столицям Європи стає дедалі ймовірнішим сценарієм.

Лондон у зоні ризику?

Як зазначив Туск, громадяни Великої Британії врешті-решт повинні навчитися жити без "солодкої ілюзії" безпеки, адже вторгнення Росії в НАТО цілком ймовірний сценарій.

Польський політик звернув увагу світу на те, що після візиту до Києва прем'єр Британії Кір Стармер пережив підпал свого будинку в Лондоні.

За попередніми даними, це могла зробити саме російська розвідка.

Мене вразило, що в Британії ніхто не був шокований цим. Реакція була така, ніби йшлося про футбольний матч "Арсенал-Ліверпуль. Але якщо росіяни здатні організувати подібне, значить, вони здатні на все.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі

На переконання політика, якщо Путін розмістить свої новітні гіперзвукові ракети "Орєшник" в Білорусі або Калінінграді, то ризик ескалації значно зросте.

Річ насамперед у тім, що Росія зможе завдати ядерного удару по будь-якій європейській столиці, зокрема й по Лондону, за дальності до 3 200 км.

Туск нагадав, що Росія — це не лише проблема України, а й усього світу.

