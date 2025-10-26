Туск предупредил об угрозе ядерного удара России по Лондону

Польский премьер Дональд Туск озвучил неожиданное предупреждение: по его словам, в случае нападения России на страну НАТО под ударом окажется и Великобритания, прежде всего Лондон.

Лондон в зоне риска?

Как отметил Туск, граждане Великобритании, в конце концов, должны научиться жить без "сладкой иллюзии" безопасности, ведь вторжение России в НАТО вполне вероятный сценарий.

Польский политик обратил внимание мира на то, что после визита в Киев премьер Британии Кир Стармер пережил поджог своего дома в Лондоне.

По предварительным данным, это могла сделать именно российская разведка.

Меня поразило, что в Британии никто не был шокирован. Реакция была таковй, будто речь шла о футбольном матче "Арсенал-Ливерпуль”. Но если россияне способны организовать подобное, значит, они способны на все. Дональд Туск Премьер-министр Польши

По убеждению политика, если Путин разместит свои новейшие гиперзвуковые ракеты "Орешник" в Беларуси или Калининграде, риск эскалации значительно возрастет.

Дело в первую очередь в том, что Россия сможет нанести ядерный удар по любой европейской столице, в том числе и по Лондону, в дальности до 3 200 км.

Туск напомнил, что Россия — это не только проблема Украины, но и всего мира.