Росія створила ще один таємний полігон — розслідування
Росія створила ще один таємний полігон — розслідування

Що відомо про таємний російський полігон “Естонія”.
Read in English
Джерело:  online.ua

Німецькі видання WDR, NDR і Süddeutsche Zeitung провели масштабне розслідування, у межах якого стало відомо, що Росія, найімовірніше, створили в районі затонулого в Балтійському морі порома "Естонія" таємний полігон для підводних операцій. 

Головні тези:

  • Росія стрімко нарощує свій вплив у Балтійському морі.
  • Цим займається секретний підрозділ, що підпорядковується безпосередньо російському Міноборони.

Що відомо про таємний російський полігон “Естонія”

Журналісти звертають увагу на те, що пором "Естонія" затонув понад 30 років тому під час шторму дорогою з Таллінна до Стокгольма.

Ця масштабна аварія призвела до загибелі 852 людей. Після трагедії влада Фінляндії, Естонії та Німеччини наказала закрити доступ до "Естонії".

Однак у межах нового розслідування стало відомо, що російські розвідслужби розмістили на затонулому судні підводні пристрої.

Саме вони дають можливість росіянам керувати безпілотниками і підводними роботами.

Ба більше, вони навіть здатні збирати акустичні сигнатури військових кораблів і підводних човнів НАТО.

Від своїх інсайдерів журналісти дізналися, що це справа рук Головного управління глибоководних досліджень РФ.

Що важливо розуміти, йдеться про секретний підрозділ, яким керує безпосередньо Міноборони країни-агресорки.

Він контролює флот із суден спецпризначення, міні-підводних човнів і підводних безпілотників. Одним із таких суден є розвідувальний корабель "Янтарь", який ВМС країн-членів НАТО неодноразово виявляли поблизу підводних кабелів і критично важливих об'єктів інфраструктури в Північному і Балтійському морях.

