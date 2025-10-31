РФ атаковала Сумы дронами — 11 пострадавших, в том числе дети

Утром 31 октября глава Сумской ОВ Олег Григоров подтвердил, что областной центр пережил еще одну массированную атаку со стороны российских захватчиков. Она началась еще в 22:30 30 октября. Враг снова бил по жилым районам и инфраструктуре города, есть пострадавшие среди гражданских.

Новая атака России на Сумы — какие последствия

По словам Григорова, по состоянию на 08:00 известно об 11 пострадавших, среди них — дети. 14-летняя девочка госпитализирована.

Угрозы ее жизни нет — медики оказали необходимую помощь и наблюдают состояние ребенка, — подчеркнул глава ОВА. Поделиться

Кроме того, под удары российских окупантов попали жилые квартиры в многоэтажках, частные дома, автомобили.

Спасатели ГСЧС смогли успешно спасти жизнь жителей поврежденных домов.

Для людей, чьи дома были повреждены, еще ночью организовали временное убежище в пункте Несокрушимости. Там с ними работают психологи. Олег Григоров Глава Сумской ОВА

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", россияне также успели повредить пассажирское депо — уничтожена часть хозяйственных помещений и вагоны.

Несмотря на это, указано, что поезд Сумы — Киев отправился по графику с подменным составом.