РФ атаковала Сумы дронами — 11 пострадавших, в том числе дети
РФ атаковала Сумы дронами — 11 пострадавших, в том числе дети

Новая атака России на Сумы – какие последствия
Утром 31 октября глава Сумской ОВ Олег Григоров подтвердил, что областной центр пережил еще одну массированную атаку со стороны российских захватчиков. Она началась еще в 22:30 30 октября. Враг снова бил по жилым районам и инфраструктуре города, есть пострадавшие среди гражданских.

Главные тезисы

  • Россияне снова били по гражданской инфраструктуре в Сумах.
  • Спасатели ГСЧС успели спасти жизнь жителей атакованных домов.

Новая атака России на Сумы — какие последствия

По словам Григорова, по состоянию на 08:00 известно об 11 пострадавших, среди них — дети. 14-летняя девочка госпитализирована.

Угрозы ее жизни нет — медики оказали необходимую помощь и наблюдают состояние ребенка, — подчеркнул глава ОВА.

Кроме того, под удары российских окупантов попали жилые квартиры в многоэтажках, частные дома, автомобили.

Спасатели ГСЧС смогли успешно спасти жизнь жителей поврежденных домов.

Для людей, чьи дома были повреждены, еще ночью организовали временное убежище в пункте Несокрушимости. Там с ними работают психологи.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", россияне также успели повредить пассажирское депо — уничтожена часть хозяйственных помещений и вагоны.

Несмотря на это, указано, что поезд Сумы — Киев отправился по графику с подменным составом.

Благодарю всеы служб, которые работали всю ночь, помогая людям и ликвидируя последствия ударов, — подчеркнул Григоров.

