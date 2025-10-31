ПВО обезвредила баллистическую ракету и 107 дронов во время новой атаки РФ
ПВО обезвредила баллистическую ракету и 107 дронов во время новой атаки РФ

В течение ночи 30-31 октября российские захватчики совершали воздушное нападение на Украину одной баллистической ракетой Искандер-М, а также 145 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Атака врага продолжается до сих пор, не игнорируйте воздушную тревогу.

Отчет работы ПВО после новой атаки РФ

Очередное воздушное нападение российских оккупантов началось еще в 19:00 31 октября.

В этот раз ракета и дроны летели из Ростовской области, Курска, Орла, Приморско-Ахтарская — РФ, а также по направлениям Чауда, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Что важно понимать, около 90 из них — "шахеды".

К отражению вражеской атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 1 баллистическую ракету и 107 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что произошло попадание 36 ударных БПЛА на 20 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! — призывают украинские защитники.

