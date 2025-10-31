ПВО обезвредила баллистическую ракету и 107 дронов во время новой атаки РФ

В течение ночи 30-31 октября российские захватчики совершали воздушное нападение на Украину одной баллистической ракетой Искандер-М, а также 145 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Атака врага продолжается до сих пор, не игнорируйте воздушную тревогу.
Отчет работы ПВО после новой атаки РФ
Очередное воздушное нападение российских оккупантов началось еще в 19:00 31 октября.
В этот раз ракета и дроны летели из Ростовской области, Курска, Орла, Приморско-Ахтарская — РФ, а также по направлениям Чауда, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Что важно понимать, около 90 из них — "шахеды".
К отражению вражеской атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ подтвердили, что произошло попадание 36 ударных БПЛА на 20 локациях.
