ППО знешкодила балістичну ракету й 107 дронів під час нової атаки РФ

Протягом ночі 30-31 жовтня російські загарбники здійснювали повітряний напад на Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М, а також 145-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Атака ворога триває досі, не ігноруйте повітряну тривогу.
Звіт роботи ППО після нової атаки РФ
Черговий повітряний напад російських окупантів почався ще о 19:00 31 жовтня.
Цього разу ракета та дрони летіли із Ростовської області, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська — РФ, а також з напрямків Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Що важливо розуміти, близько 90 із них — "шахеди".
До відбиття ворожої атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що відбулося влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях.
