ППО знешкодила балістичну ракету й 107 дронів під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні Сили ЗСУ
Звіт роботи ППО після нової атаки РФ
Read in English

Протягом ночі 30-31 жовтня російські загарбники здійснювали повітряний напад на Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М, а також 145-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Атака ворога триває досі, не ігноруйте повітряну тривогу.

Черговий повітряний напад російських окупантів почався ще о 19:00 31 жовтня.

Цього разу ракета та дрони летіли із Ростовської області, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська — РФ, а також з напрямків Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Що важливо розуміти, близько 90 із них — "шахеди".

До відбиття ворожої атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 1 балістичну ракету та 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що відбулося влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — закликають українські захисники.

Категорія
Україна
Дата публікації
