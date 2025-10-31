ППО знешкодила балістичну ракету й 107 дронів під час нової атаки РФ

Протягом ночі 30-31 жовтня російські загарбники здійснювали повітряний напад на Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М, а також 145-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Звіт роботи ППО після нової атаки РФ

Черговий повітряний напад російських окупантів почався ще о 19:00 31 жовтня.

Цього разу ракета та дрони летіли із Ростовської області, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська — РФ, а також з напрямків Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Що важливо розуміти, близько 90 із них — "шахеди".

До відбиття ворожої атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 1 балістичну ракету та 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що відбулося влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях.